Kịch bản đội Premier League cần thua để mong dự Champions League

Một nghịch lý hiếm thấy có thể xuất hiện ở vòng hạ màn Premier League khi Brentford đứng trước khả năng hưởng lợi nếu thất bại trước Liverpool.

Trong bối cảnh cuộc đua giành vé dự Champions League trở nên phức tạp bởi các suất phân bổ từ đấu trường châu Âu, đội bóng thành London hoàn toàn có thể rơi vào tình thế phải tính toán kết quả theo cách không ai ngờ tới.

Theo quy định hiện tại, Premier League được trao 5 suất dự Champions League nhờ thành tích tốt ở cúp châu Âu. Tuy nhiên, cục diện có thể thay đổi nếu Aston Villa đăng quang Europa League. Khi đó, một suất bổ sung có thể được chuyển xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, mở ra cơ hội lịch sử cho các đội ngoài top 5.

Điểm mấu chốt nằm ở thứ hạng cuối cùng của Aston Villa. Nếu đội bóng này vô địch Europa League và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5, suất dự Champions League sẽ được đẩy xuống đội đứng thứ 6. Đây là cánh cửa mà Brentford đang nhắm tới, khi họ chỉ kém vị trí này 2 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 4 vòng đấu.

Trong kịch bản lý tưởng, Brentford bước vào vòng cuối với vị trí thứ 6 được đóng khung. Khi đó, họ cần Liverpool đánh bại chính mình để đảm bảo đội bóng vùng Merseyside xếp trên Aston Villa, qua đó gián tiếp giúp Villa kết thúc mùa ở vị trí thứ 5, vốn là điều kiện then chốt để suất Champions League được chuyển xuống thứ 6.

Dĩ nhiên, viễn cảnh này phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố gồm kết quả Europa League, khoảng cách điểm số giữa các đội và thứ hạng được định đoạt trước vòng cuối. Nhưng nếu mọi điều kiện hội tụ, Brentford có thể rơi vào tình huống trớ trêu. Ở đó, thất bại là con đường ngắn nhất dẫn họ tới Champions League.

Trường hợp Aston Villa kết thúc Premier League ở vị trí thứ 4 và đồng thời vô địch Europa League, khi đó sẽ không có suất Champions League bổ sung cho đội đứng thứ 6. Vì vậy, điều kiện tiên quyết để vị trí thứ 6 có vé Champions League là Aston Villa vô địch Europa League và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5.