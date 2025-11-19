Kịch bản để tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2027

Chiến thắng 2-0 trước Lào ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 tối 19/11 giúp tuyển Việt Nam nuôi hy vọng giành tấm vé duy nhất của bảng F dự vòng chung kết.

Tuyển Việt Nam còn cơ hội dự Asian Cup 2027. Ảnh: Hải Hoàng

Ba điểm trước Lào giúp tuyển Việt Nam có 12 điểm sau 5 lượt trận, đứng nhì bảng F. Khoảng cách 3 điểm với Malaysia khiến cuộc đua giành vé đi tiếp bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Hai đội sẽ bước vào trận đấu được coi như "chung kết bảng F" vào ngày 31/3/2026, mang tính quyết định cho tấm vé dự VCK Asian Cup 2027.

Khó khăn nằm ở việc tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4 ở trận lượt đi. Điều đó đồng nghĩa đoàn quân của HLV Kim Sang-sik phải thắng đối thủ với cách biệt tối thiểu 5 bàn để lật ngược thành tích đối đầu và giành quyền đi tiếp.

Việt Nam phải thắng đậm Malaysia. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, cục diện bảng đấu có thể thay đổi trước khi trận tái đấu diễn ra. Tuyển Việt Nam đang có cơ sở hy vọng vào án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành cho Malaysia liên quan đến việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái quy định. Vụ việc đã bị FIFA phanh phui, nhưng AFC mới là cơ quan đưa ra phán quyết cuối cùng tại bảng F.

Nếu AFC quyết định xử Malaysia thua 0-3 ở cả hai trận đấu có cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, gồm trận gặp Việt Nam và Nepal, thứ hạng bảng F sẽ đảo lộn. Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ có 15 điểm sau 5 lượt trận, trong khi Malaysia chỉ còn 9 điểm.

Điều này đồng nghĩa đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ chính thức đoạt vé dự VCK Asian Cup 2027 mà không cần chờ kết quả trận đấu cuối.

Trong trường hợp đó, cuộc đối đầu vào tháng 3/2026 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, nhưng cũng là cơ hội để tuyển Việt Nam khẳng định vị thế sau một hành trình đầy biến động ở vòng loại.

Khoảnh khắc đáng yêu của con trai Duy Mạnh với Xuân Son Trung vệ Đỗ Duy Mạnh khiến người hâm mộ thích thú khi ghi lại cuộc trò chuyện giữa cậu con trai Duy Minh (bé Ú) với tiền đạo Nguyễn Xuân Son.