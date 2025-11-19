Sau pha lập công vào lưới tuyển Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 tối 19/11, tiền đạo Nguyễn Xuân Son có pha ăn mừng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Xuân Son ăn mừng gây chú ý.

Phút 68, Xuân Son sút 11 m thành công, không cho thủ môn Lào cơ hội cản phá dù đoán đúng hướng. Sau khi giúp Việt Nam khai thông thế bế tắc, Xuân Son có màn ăn mừng đầy cảm xúc. Tiền đạo của CLB Nam Định quỳ xuống và cúi đầu hôn lên đầu gối của mình.

Hình ảnh này nhanh chóng được ống kính truyền hình ghi lại rõ nét, sau đó lan truyền trên mạng xã hội và trở thành tâm điểm chú ý của trận đấu.

Trên mạng xã hội, hàng loạt lời chúc mừng được gửi đến Xuân Son. Một người hâm mộ bình luận: “Xuân Son luôn khao khát ghi bàn cho tuyển Việt Nam và anh đã làm được”. CĐV khác chia sẻ: “Xuân Son đã kìm nén cảm xúc và bây giờ mới có thể bộc lộ”.

Bàn thắng vào lưới Lào giúp Xuân Son nâng tổng số pha lập công cho tuyển Việt Nam lên con số 8 chỉ sau 6 trận. Đây là hiệu suất đáng kinh ngạc với một cầu thủ mới chỉ bắt đầu hành trình ở đội tuyển.

Ở đợt tập trung tháng 11 này, Xuân Son có lần đầu trở lại tuyển Việt Nam sau gần một năm vắng mặt vì chấn thương. Anh hòa nhập nhanh chóng và nhận được sự đánh giá rất cao từ ban huấn luyện cũng như đồng đội trước trận đấu.

