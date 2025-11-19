Tuyển Việt Nam gây tranh cãi

Bộ phận người hâm mộ tranh cãi sau trận thắng của tuyển Việt Nam trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 đêm 19/11.

Nhiều CĐV không hài lòng dù Việt Nam thắng Lào. Ảnh: Hải Hoàng.

Nguyễn Xuân Son và Phạm Tuấn Hải ghi bàn giúp tuyển Việt Nam đánh bại Lào 2-0 trên sân khách ở vòng loại Asian Cup 2027 tối 19/11. Dù giành chiến thắng quan trọng, lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa mang lại cảm giác an tâm.

Trên mạng xã hội, dư luận xuất hiện những ý kiến trái chiều về trận đấu này. Một tài khoản bình luận: “Chưa bao giờ chúng ta đá với Lào mà lại vất vả như thế". CĐV khác nhận xét: “Chúng ta không thể ghi bàn nào trước Lào trong hiệp một, cần xem lại vấn đề ở hàng công".

Một người hâm mộ khác đưa ra quan điểm: “Malaysia thực sự không cần cầu thủ nhập tịch vẫn có thể gây khó cho chúng ta".

Ở chiều ngược lại, nhiều CĐV tỏ ra lạc quan khi tập trung vào màn trình diễn của Xuân Son. Chân sút của CLB Nam Định nhanh chóng tìm lại cảm giác ghi bàn cho ĐTQG sau thời gian ngồi ngoài.

Một CĐV nhận định: “Việt Nam chơi không tốt và Xuân Son chính là sự khác biệt giúp chúng ta chiến thắng". Người hâm mộ khác cho rằng: “Xuân Son lên tiếng đúng lúc. Anh ấy là cầu thủ quan trọng nhất của đội".

Xuân Son tiếp tục duy trì phong độ làm bàn ấn tượng kể từ khi lên tuyển. Đây là pha lập công thứ 8 của anh chỉ sau 6 lần ra sân cho “Những chiến binh sao vàng”, kèm theo 2 đường kiến tạo.

Ngày 31/3/2026, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đối thủ trực tiếp Malaysia trên sân nhà ở lượt trận cuối bảng F.

Bàn thua của U22 Việt Nam trước Uzbekistan U22 Việt Nam nhận bàn thua sớm ở phút thứ 4 trong thất bại 0-1 trước U22 Uzbekistan thuộc Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 diễn ra chiều 15/11.