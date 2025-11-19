Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tuyển Việt Nam gây tranh cãi

  • Thứ tư, 19/11/2025 21:26 (GMT+7)
  • 21:26 19/11/2025

Bộ phận người hâm mộ tranh cãi sau trận thắng của tuyển Việt Nam trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 đêm 19/11.

Nhiều CĐV không hài lòng dù Việt Nam thắng Lào. Ảnh: Hải Hoàng.

Nguyễn Xuân Son và Phạm Tuấn Hải ghi bàn giúp tuyển Việt Nam đánh bại Lào 2-0 trên sân khách ở vòng loại Asian Cup 2027 tối 19/11. Dù giành chiến thắng quan trọng, lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa mang lại cảm giác an tâm.

Trên mạng xã hội, dư luận xuất hiện những ý kiến trái chiều về trận đấu này. Một tài khoản bình luận: “Chưa bao giờ chúng ta đá với Lào mà lại vất vả như thế". CĐV khác nhận xét: “Chúng ta không thể ghi bàn nào trước Lào trong hiệp một, cần xem lại vấn đề ở hàng công".

Một người hâm mộ khác đưa ra quan điểm: “Malaysia thực sự không cần cầu thủ nhập tịch vẫn có thể gây khó cho chúng ta".

Ở chiều ngược lại, nhiều CĐV tỏ ra lạc quan khi tập trung vào màn trình diễn của Xuân Son. Chân sút của CLB Nam Định nhanh chóng tìm lại cảm giác ghi bàn cho ĐTQG sau thời gian ngồi ngoài.

Một CĐV nhận định: “Việt Nam chơi không tốt và Xuân Son chính là sự khác biệt giúp chúng ta chiến thắng". Người hâm mộ khác cho rằng: “Xuân Son lên tiếng đúng lúc. Anh ấy là cầu thủ quan trọng nhất của đội".

Xuân Son tiếp tục duy trì phong độ làm bàn ấn tượng kể từ khi lên tuyển. Đây là pha lập công thứ 8 của anh chỉ sau 6 lần ra sân cho “Những chiến binh sao vàng”, kèm theo 2 đường kiến tạo.

Ngày 31/3/2026, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đối thủ trực tiếp Malaysia trên sân nhà ở lượt trận cuối bảng F.

Bàn thua của U22 Việt Nam trước Uzbekistan U22 Việt Nam nhận bàn thua sớm ở phút thứ 4 trong thất bại 0-1 trước U22 Uzbekistan thuộc Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 diễn ra chiều 15/11.

Mục Thể thao giới cuốn sách nổi tiếng viết về bóng đá châu Phi mang tên "Bàn chân của tắc kè hoa" xuất bản vào năm 2010 của tác giả Ian Hawkey. Chân dung của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam, Philippe Troussier, cũng sẽ hiện lên phần nào trong cuốn sách này.

Duy Luân

Việt Nam Nguyễn Xuân Son Việt Nam lào asian cup 2027

    Đọc tiếp

    Pogba tai xuat hinh anh

    Pogba tái xuất

    18:30 19/11/2025 18:30 19/11/2025

    0

    Nếu không gặp biến cố phút chót, Paul Pogba sẽ có tên trong danh sách thi đấu của AS Monaco ở trận gặp Rennes thuộc vòng 13 Ligue 1 ngày 23/11.

    Buc anh gay sot cua Hoang Hen hinh anh

    Bức ảnh gây sốt của Hoàng Hên

    21:15 19/11/2025 21:15 19/11/2025

    0

    Không được triệu tập lên tuyển Việt Nam cho loạt trận vòng loại Asian Cup 2027 tháng 11, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) chọn cách cổ vũ thầy trò Kim Sang-sik từ xa.

    Hieu suat ghi ban an tuong cua Xuan Son hinh anh

    Hiệu suất ghi bàn ấn tượng của Xuân Son

    21:01 19/11/2025 21:01 19/11/2025

    0

    Tối 19/11, Nguyễn Xuân Son ghi bàn trở lại sau gần 1 năm, tiếp tục cho thấy hiệu suất ghi bàn ấn tượng kể từ khi đến Việt Nam chơi bóng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý