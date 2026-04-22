Kịch bản 1.000 bàn thắng 'điên rồ' của Ronaldo

Liệu Cristiano Ronaldo có thể chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp ngay tại trận chung kết World Cup 2026? Câu hỏi này đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Thực tế cho thấy đây là kịch bản khó xảy ra. Hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn cần thêm 31 bàn thắng để cán mốc lịch sử. Dù con số này không phải là không thể với một chân sút vĩ đại như Ronaldo, quỹ thời gian trước thềm World Cup 2026 là khá hạn chế.

Trong phần còn lại của mùa giải 2025/26, Ronaldo cùng Al Nassr còn tối đa 7 trận đấu cấp CLB. Đội bóng của anh đang đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch Saudi Pro League lần đầu tiên kể từ khi CR7 gia nhập năm 2023. Bên cạnh đó, Al Nassr cũng có thể thi đấu thêm tối đa 2 trận tại AFC Champions League Two, giải đấu cấp châu lục hạng hai của châu Á.

Sau đó, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ có một trận giao hữu với Chile trước khi bước vào World Cup 2026. Đáng chú ý, các bàn thắng trong các trận giao hữu quốc tế vẫn được tính vào tổng số bàn thắng chính thức của Ronaldo.

Nếu Bồ Đào Nha tiến sâu tại World Cup, Ronaldo có thể thi đấu tối đa 8 trận nhờ thể thức mở rộng mới của giải đấu. Tổng cộng, anh có khoảng 17 trận từ nay đến khi giải đấu kết thúc, đồng nghĩa với việc phải ghi trung bình gần 2 bàn mỗi trận để đạt cột mốc 1.000 bàn.

Đây rõ ràng là nhiệm vụ rất khó khăn, ngay cả với Ronaldo ở thời kỳ đỉnh cao trong màu áo Real Madrid. Thống kê hiện tại cho thấy anh đã ghi 12 bàn sau 15 trận trong năm 2026, một hiệu suất tốt nhưng chưa đủ để tạo ra cú bứt phá cần thiết.

Ngoài ra, việc Ronaldo không còn duy trì khả năng lập hat-trick thường xuyên, điều anh chưa làm được trong gần hai năm qua, càng khiến mục tiêu này trở nên xa vời hơn.

Ronaldo đang tiến sát cột mốc 1.000 bàn thắng. Nếu duy trì phong độ ổn định và tránh chấn thương, nhiều khả năng CR7 sẽ chạm tới dấu ấn lịch sử này vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay, thay vì tại sân khấu World Cup.

Ronaldo ghi bàn thứ 969 Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo chạm mốc 969 bàn trong sự nghiệp khi mở tỷ số cho Al Nassr ở tứ kết AFC Champions League Two trận gặp Al Wasl.