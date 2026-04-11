Khuyên nhủ sau chia tay, bao nhiêu là đủ?

Sau khi bạn chia tay, sẽ có khá nhiều bạn bè, người quen muốn gặp gỡ bạn và cho lời khuyên, hãy biết chắt lọc và lắng nghe những lời khuyên có ích để tâm trạng thoải mái hơn.

Sau khi chia tay, hãy chọn lọc những lời khuyên từ bạn bè, tránh nghe những điều tiêu cực, ảnh hưởng tới tâm trạng. Ảnh minh họa: PACE.

Mỗi người đều luôn có ý kiến của riêng mình. Có những người sẽ nói lên ý kiến của họ và có những người khác chỉ muốn giữ trong lòng. Mặc dù hầu hết mọi người đều đang cố gắng giúp đỡ với mục đích cao cả là làm bạn cảm thấy tốt hơn, nhưng những lời khuyên và ý kiến ấy không phải lúc nào cũng được hoan nghênh.

Sau khi bạn chia tay, gia đình và bạn bè thường tìm đến và nói với bạn những điều hoặc những thông tin mà họ cho là khôn ngoan, hữu ích. Mặc dù điều này có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái, nhưng ngược lại, nó cũng khiến bạn bối rối và choáng ngợp, đặc biệt nếu phải tiếp nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều, không phù hợp với tình trạng của bạn trên hành trình chữa lành.

Vì vậy, hãy tự xét xem bản thân cảm thấy thoải mái trong việc chia sẻ với những người xung quanh ở mức độ nào, ranh giới của bạn là gì và bạn cần họ hỗ trợ ra sao vào thời điểm này.

Chỉ cần cảm ơn và ghi nhận những người đã quan tâm bạn và xuất hiện đúng lúc vì bạn là đủ rồi. Bạn thực sự không cần phải tiếp tục một cuộc trò chuyện nếu bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Tôi khuyến khích bạn nên bắt đầu suy nghĩ về những gì bản thân sẵn sàng thảo luận và liệu có lời khuyên nào mà bạn đánh giá cao hay không. Khi xác định được những gì bạn cần và muốn, cũng như ranh giới của bản thân, bạn sẽ có thể chuẩn bị cho mình và cho cả những mối quan hệ của bạn để thành công.

Khi những thay đổi về hành vi do những biến cố lớn trong cuộc sống gây tác động tiêu cực đến cách mà mỗi cá nhân cảm nhận về bản thân và thế giới, các bác sĩ lâm sàng coi đây là chứng rối loạn điều chỉnh. Chia tay có thể được coi là một bước chuyển lớn trong cuộc đời. Các triệu chứng phổ biến của rối loạn điều chỉnh bao gồm cảm giác tội lỗi, lo lắng, trầm uất, tuyệt vọng, hành động bốc đồng và đánh mất lòng tự trọng.

Sau khi chia tay, tìm kiếm sự hỗ trợ cũng là một việc quan trọng. Trên thực tế, có những nơi và môi trường khác nhau để bạn tìm kiếm sự hỗ trợ. Đây là một trong những điều bạn tin rằng sẽ phù hợp nhất với mình mà bạn phải ưu tiên thực hiện trong quá trình chữa lành.

Có nhiều phương thức hỗ trợ để lựa chọn, ví dụ như liệu pháp trị liệu trực tuyến hoặc trực tiếp, luyện tập yoga, thiền, nghe podcast, đọc sách và thực hành tâm linh. Tôi khuyên bạn nên chọn những phương thức có sự liên hệ với con người.

Trị liệu là một nguồn hỗ trợ tuyệt vời. Mặc dù việc này có thể tốn kém, nhưng ngày nay, nhiều nhà trị liệu đưa ra các thang bảng giá và nhiều sự lựa chọn theo nhóm giúp chi phí hợp lý hơn. Ngoài ra còn có các trung tâm cộng đồng, nơi thờ phụng và bệnh viện cung cấp những liệu pháp miễn phí hoặc chi phí thấp.

Bắt đầu một hành trình trị liệu, ngay cả khi bạn cảm thấy mình không cần, vẫn là hữu ích. Bạn cũng có thể liên hệ với một người bạn hoặc người thân trong gia đình mà bạn thấy có thể giúp đỡ. Bạn không phải trải qua quá trình này một mình. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ dễ mang lại tổn thương và cũng cần sự can đảm.