Cách chữa lành tốt nhất sau chia tay

Sau chia tay, nhiều người chìm đắm trong cảm giác đau khổ vì không quên được người yêu cũ. Lúc này, nên tập trung yêu thương bản thân, đó là cách chữa lành tốt nhất.

Khi biết trước điều có thể xảy ra, chúng ta thường cảm thấy an toàn. Một kế hoạch, một tấm bản đồ chỉ đường, những hướng dẫn và chỉ dẫn rõ ràng – tất cả chúng thường khiến chúng ta cảm thấy an toàn. Một phần bản chất con người của chúng ta là đề phòng nguy hiểm và tìm kiếm những gì thân thuộc và nhất quán.

Điều gì sẽ xảy ra khi kế hoạch cho cuộc đời và mối quan hệ yêu đương của bạn kết thúc, sẽ ra sao khi điều thân thuộc ấy không còn nữa? Giờ đây, bạn bị bỏ lại với câu hỏi: “Tiếp theo là gì đây?.

Những điều chưa biết có thể rất đáng sợ. Một trong những điều khó khăn nhất sau chia tay, đó là chấm dứt một cuộc sống vốn đã quen thuộc với bạn. Dù muốn hay không, sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi.

Bạn sẽ bị đẩy vào một trạng thái hoàn toàn mới, và cho dù người cũ từng là người đã hỗ trợ bạn nhiều nhất trong những lúc đau khổ hay bạn không còn nhận được sự hỗ trợ về mặt tinh thần nào từ người ấy nữa, thì giờ đây bạn cũng sẽ phải học cách tự dành cho mình tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự giúp đỡ mà bạn xứng đáng được nhận.

Theo Hiệp hội Tâm lý học Mỹ, nhu cầu an toàn là “mong muốn không mắc bệnh tật hoặc không gặp nguy hiểm, mong muốn có một môi trường an toàn, quen thuộc và có thể đoán trước được. Nhu cầu an toàn là cấp độ thứ hai trong Tháp nhu cầu của Maslow, sau nhu cầu sinh lý cơ bản”. Để cảm thấy an toàn, hầu hết con người tìm kiếm một “môi trường quen thuộc và có thể đoán trước được”.

Sau khi chia tay, bạn đang ở một vùng đất mới, nhìn ra lãnh địa chưa từng được khai phá cùng với cơ hội tạo ra một lối đi mới mẻ. Vậy tức là bạn đã thực hiện các bước để làm cho quá trình đau khổ bớt đáng sợ hơn. Thực sự thì bạn đang làm việc này rất tốt rồi đó!

Người ta thường mất bao lâu để đau buồn khi chia tay? Một vài tuần? Sáu tháng? Hay một năm? Điều đó tùy thuộc vào mỗi người. Nếu có một cách thức gồm ba bước để quên đi tình cũ trong bảy ngày hoặc ít hơn, tôi hẳn sẽ tự áp dụng cho bản thân và chắc chắn sẽ lan tỏa nó!

Mỗi khi thấy bất lực, bấp bênh hoặc sợ hãi, chúng ta luôn muốn biết khi nào nỗi đau sẽ chấm dứt. Sự kết thúc mối quan hệ tình cảm gây đau đớn và câu nói sáo rỗng “thời gian chữa lành mọi vết thương” có thể khiến chúng ta khó chịu, bởi ta không muốn chờ đợi để cảm thấy tốt hơn. Một khoảng thời gian không xác định dễ khiến bạn nản lòng.

Nhưng thay vì tập trung vào việc sẽ phải mất bao lâu để đau buồn, hãy tập trung vào việc chữa lành vết thương bằng cách thực hành yêu thương và không thúc ép bản thân trong quá trình này.

Một khi bạn thoát khỏi suy nghĩ muốn kiểm soát và chịu sự chi phối của cách thức có hệ thống này, cách thức cung cấp cho bạn tình yêu, sự chấp nhận và lòng trắc ẩn vô điều kiện, thì bạn có thể thoải mái bởi bạn sắp vượt qua được rồi.

Bạn có khả năng chữa lành và tiến về phía trước bằng cách cho phép bản thân thời gian và không gian cần thiết để khai phá con người bên trong, tin tưởng rằng rồi bạn sẽ ổn thôi và chứng minh cách thức độc đáo của bạn là đúng trên mỗi bước đường.