Khủng hoảng trung niên tại Mỹ, thế hệ X và chiếc ví rỗng

Trong cuốn "Retirement Bites: A Gen X Guide to Securing Your Financial Future", các tác giả giải thích lý do nhiều người thế hệ X không có tiền tiết kiệm và đề xuất hướng giải quyết.

Minh hoạ. Ảnh: CNN/Getty.

Theo Yahoo Finance, viễn cảnh về tuổi nghỉ hưu đang mang lại cảm giác lo lắng cho nhiều người thuộc thế hệ X (sinh ra trong khoảng 1965-1980).

Những người lớn tuổi nhất của thế hệ này đã đạt đến 59 tuổi rưỡi và nếu ở Mỹ có thể rút tiền từ tài khoản hưu trí mà không bị phạt rút trước hạn. Những người trẻ tuổi nhất thuộc thế hệ này còn khoảng 20 năm nữa mới đủ điều kiện hưởng chương trình bảo hiểm Medicare.

So với những mối bận tâm thường ngày, khoảng thời gian đó dường như hơi xa vời. Mỗi ngày, mọi người đều đang bận rộn với những trách nhiệm cần thiết hơn, chẳng hạn như đóng học phí cho con cái hoặc chăm sóc cha mẹ già. Vì vậy, việc tiết kiệm đủ cho một cuộc sống hưu trí thoải mái đã bị xếp sau.

Kịch bản tương lai u ám

Theo cuốn Retirement Bites: A Gen X Guide to Securing Your Financial Future, đây cũng đang là tình trạng chung của nhiều người thế hệ X. Cứ 4 người thuộc thế hệ X, thì có 1 người không có tài khoản hưu trí, trong khi một hộ gia đình điển hình của thế hệ này chỉ có khoảng 40.000 USD tiền tiết kiệm hưu trí.

Cuốn sách ra mắt ngày 30/9. Ảnh: Amazon

Hơn 3/5 người thuộc thế hệ X cũng không tự tin vào khả năng đạt được giấc mơ nghỉ hưu của mình. Trong khi đó, sự lo lắng còn đến từ việc gần một nửa tin rằng số tiền tiết kiệm họ có không đủ cho khoảng thời gian họ sống.

Trong số 64 triệu người Mỹ sinh từ năm 1965 đến năm 1980 thì phần lớn dự định trì hoãn việc nghỉ hưu.

"Thế hệ X ít tự tin vào tương lai tài chính của mình so với các thế hệ khác", Kelly LaVigne, Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu người tiêu dùng tại tập đoàn bảo hiểm Allianz Life, cho biết.

Một nguyên nhân lớn là sự cắt giảm mức lương hưu của các công ty và tiến độ thực thi chậm chạp của chương trình tiết kiệm hưu trí ưu đãi về thuế 401(k). Nhân viên có thể đóng góp một phần tiền lương của họ cho mục đích hưu trí và khoản tiền này sẽ được miễn thuế.

Tại Mỹ, lương hưu đã bắt đầu bị loại bỏ vào giữa những năm 1980 khi thế hệ X mới gia nhập lực lượng lao động. Còn với 401(k), việc chương trình được thực hiện hay không còn tùy thuộc vào chủ sử dụng lao động.

Ngoài việc không được hỗ trợ và việc tự ý thức về kế hoạch hưu trí còn chưa cao, thế hệ X còn gặp một bất lợi là chi phí y tế ngày càng tăng và phúc lợi cho chăm sóc sức khoẻ cũng ngày càng ít.

Dù người nghỉ hưu ở Mỹ được hưởng chương trình bảo hiểm Medicare, chương trình này không chi trả cho từng xu. Một số người về hưu hiện nay phải mua thêm bảo hiểm Medigap để chi trả cho những phần không được Medicare chi trả.

Và ngay cả đã đóng tiền cho chương trình hưu trí, một kịch bản tồi tệ hơn còn đang ở phía trước. Quỹ dự trữ cho chương trình an sinh xã hội hỗ trợ hưu trí ở Mỹ dự kiến ​​cạn kiệt vào khoảng đầu đến giữa những năm 2030. Lúc này, phúc lợi cho người cao tuổi sẽ bị cắt giảm khoảng 20%. Lúc đó, thế hệ X lớn tuổi nhất sẽ bước sang tuổi 70.

Đương đầu với thử thách

Đứng trước tình trạng này, câu trả lời không thể là "Tôi không biết", mà là cần đương đầu với thử thách.

Thế hệ X không có gì ngoài sự kiên cường và không nao núng, những đặc điểm được hình thành từ những năm tháng đầu đời khi còn là những đứa trẻ tự lập. Trưởng thành với những cơ hội và khó khăn trước thời điểm chuyển giao thế kỷ, thế hệ X đã mở ra một cuộc cách mạng âm nhạc, khởi động kỷ nguyên máy tính và tìm cách chế ngự máy móc.

Thế hệ X cũng cho thấy sự phục hồi sau một cú sốc lớn, cuộc Đại suy thoái. Mặc dù nhiều người thuộc thế hệ X mất đi nhiều tài sản trong những năm sau 2008, đây cũng là thế hệ đầu tiên phục hồi lại tất cả 10 năm sau đó, đặc biệt là về nguồn vốn từ sở hữu nhà ở. Vốn chủ sở hữu này chỉ tăng lên kể từ khi thị trường nhà ở bùng nổ trong và sau đại dịch. Đó là tin tuyệt vời cho 72% thế hệ X sở hữu nhà.

Độ tuổi của thế hệ X cũng rất rải rác và triển vọng nghỉ hưu có thể khác nhau. Ví dụ, những người thuộc thế hệ X lớn tuổi có thể đã chuẩn bị kế hoạch lương hưu tốt hơn những người trẻ tuổi. Những người thuộc thế hệ X sau này, chưa hiểu được nỗi đau của cuộc khủng hoảng công nghệ vào đầu những năm 2000 vì khi đó họ còn đang đi học hoặc có rất ít tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán.

"Với thế hệ X, bạn phải chia thành hai nhóm. Bạn có thế hệ X trẻ và thế hệ X lớn tuổi hơn. Và họ tiếp cận mọi thứ rất khác nhau", Bradley Schurman, tác giả của cuốn The Super Age chia sẻ.

Thêm vào đó, nếu với những người thuộc thế hệ X trẻ, tầm nhìn nghỉ hưu phần nào có thể còn phục thuộc vào việc thừa kế. Một điểm cộng lớn khác là hầu hết thế hệ X trẻ còn đang trong độ tuổi kiếm tiền sung túc nhất.

Ngay lúc này, chỉ cần điều chỉnh một chút về ngân sách, ưu tiên và tư duy, thế hệ X vẫn có thể đi đúng hướng để có một triển vọng nghỉ hưu tốt hơn.