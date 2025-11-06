Hà Nội sắp có khu đô thị quy mô 'khủng' chưa từng có

Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2.000, rộng 3.280 ha, nằm trong khu đô thị thể thao Olympic có quy mô nghiên cứu hơn 16.000 ha.

Hà Nội phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A. Ảnh minh họa: T.L.

UBND xã Đại Thanh (Hà Nội) vừa thông báo về việc công khai hồ sơ quy hoạch, đồng thời tổ chức lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan đối với Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2.000.

Động thái này diễn ra sau khi Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2.000.

Theo quyết định, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh (TP Hà Nội). Phạm vi ranh giới được xác định: Phía Bắc giáp đường Phan Trọng Tuệ, phía Nam giáp đường Vành đai 4, phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu và Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, phía Tây giáp phân khu đô thị C4.

Tổng quy mô nghiên cứu của quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic khoảng 16.081 ha, trong đó khu A có diện tích khoảng 3.280 ha. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic khoảng 16.081 ha. Nguồn: HUPI.

Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt nhằm cụ thể hóa định hướng tại Nghị quyết 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu là hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ du lịch và sinh thái phía Nam Hà Nội, với khu liên hợp thể thao và các "làng Olympic" đạt tiêu chuẩn khu vực, quốc tế, đủ điều kiện tổ chức Đại hội thể thao châu Á và Thế vận hội Olympic.

Bên cạnh đó, quy hoạch còn góp phần mở rộng không gian đô thị phía nam TP, khớp nối đồng bộ hạ tầng xã hội - kỹ thuật giữa khu vực đô thị và nông thôn. Hình thành đô thị hiện đại, thông minh, đô thị nén (TOD), sinh thái đáp ứng vai trò động lực (đầu mối về giao thông) để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ phía nam của Thủ đô.

Đồ án cũng đặt ra yêu cầu rà soát, tăng cường, bổ trợ thêm hệ thống đường trục, đường nội bộ phục vụ nhu cầu kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, môi trường cảnh quan đặc thù trong khu vực.

Đồng thời, xác định các nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đối với các khu vực chức năng, các không gian đặc trưng và cấu trúc đô thị, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững. Xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện...

Đơn vị thực hiện tổ chức lập quy hoạch là Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội). Cơ quan thẩm định là Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Cơ quan phê duyệt là UBND TP Hà Nội. Thời gian lập đồ án, thực hiện theo yêu cầu của UBND TP và không quá 9 tháng.

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức kiểm tra xác nhận Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2.000 phù hợp với Quyết định phê duyệt của UBND TP và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Liên quan đến Đồ án quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, UBND xã Hồng Vân mới đây cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Đồ án quy hoạch kiến trúc - Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội tổ chức Hội nghị quan trọng nhằm lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về Đồ án quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu C (tỷ lệ 1/2.000). Khu này có quy mô 4.498 ha, bao gồm diện tích thuộc các xã: Hồng Vân (2.148 ha), Thượng Phúc, Chương Dương, Ngọc Hồi, Nam Phù và Thường Tín.