Không thoát khỏi 'ma lực' ma túy, người đàn ông trả giá bằng án tử hình

Hơn 2 thập kỷ trong trại giam và sự khoan hồng của pháp luật không đủ giúp Lô Văn Tỵ đoạn tuyệt ma túy. Tiếp tục mua bán hơn 4,2kg ma túy, người đàn ông trả giá bằng án tử hình.

Có mặt tại phiên tòa sơ thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo Lô Văn Tỵ (SN 1965, trú xã Tam Thái, Nghệ An) được dẫn giải vào phòng xử với vẻ mặt bình thản.

Bị cáo Lô Văn Tỵ (đứng) nhận bản án tử hình.

Cơ hội làm lại cuộc đời bị đánh đổi bởi "cái chết trắng"

Khó ai nghĩ rằng, người đàn ông ngoài 60 tuổi ấy từng có cơ hội thoát khỏi bản án tù chung thân để trở về đoàn tụ cùng gia đình sau nhiều năm cải tạo.

Nhưng cũng chính bị cáo này lại là người giữ vai trò cầm đầu trong đường dây mua bán hơn 4,2kg ma túy xuyên biên giới, khép lại quãng đời còn lại bằng bản án cao nhất của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2004, Lô Văn Tỵ từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt tù chung thân về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau đó, cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm xuống còn 23 năm tù.

Đầu năm 2020, Tỵ được ra tù trước thời hạn. Những tưởng quãng thời gian dài trong trại giam đủ để người đàn ông này nhận ra giá trị của tự do. Gia đình cũng hy vọng sau khi trở về, ông sẽ an phận làm ăn, bù đắp những năm tháng đã mất. Thế nhưng, đối tượng vẫn không đoạn tuyệt với ma túy.

Sau khi trở về địa phương, bị cáo làm nhiều công việc để mưu sinh nhưng không lâu sau lại tái nghiện. Chỉ hơn một năm kể từ ngày mãn hạn tù, Tỵ tiếp tục bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ra khỏi cơ sở cai nghiện, thay vì làm lại cuộc đời, người đàn ông này lại quay về đúng con đường từng khiến mình trả giá bằng hàng chục năm tù.

Cuối năm 2024, trong một lần sang Lào, Tỵ quen Cha Xử Vàng (SN 1980, trú tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào). Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao, nhưng rất nhanh sau đó, cả hai thiết lập mối quan hệ mua bán ma túy.

Ít lâu sau, Phạm Lê Đức Cường (SN 1987, trú Nghệ An) liên hệ hỏi mua hồng phiến. Có đầu ra, Tỵ lập tức sang Lào gặp Cha Xử Vàng để tìm nguồn hàng. Tại đây, Vàng dẫn Tỵ gặp một đối tượng người Lào chưa rõ lai lịch để thỏa thuận mua bán.

Sau nhiều lần thương lượng, hai bên thống nhất giao dịch 4 tấm hồng phiến cùng 3 bánh heroin với tổng giá trị hơn 360 triệu đồng. Sau khi chuẩn bị đủ tiền, tháng 2/2025, Tỵ sang khu vực gần cửa khẩu giao 432 triệu đồng và nhận số ma túy lớn.

Từ số hàng vừa mua, Tỵ bán lại cho Cường 2.000 viên hồng phiến với giá 50 triệu đồng, phần còn lại cất giữ để tiếp tục tiêu thụ.

Chuyến hàng và bản án không còn cơ hội sửa sai

Ngày 13/4/2025 trở thành dấu chấm hết cho hành trình phạm tội của Lô Văn Tỵ. Sáng hôm đó, bị cáo mang theo số ma túy lên xe khách từ khu vực miền núi xuống huyện Quỳnh Lưu (cũ) để giao cho khách. Khi vừa bước xuống xe tại khu vực chợ Giát, Tỵ lập tức bị lực lượng Công an khống chế, bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Khám xét nơi ở của bị cáo, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm nhiều gói ma túy được cất giấu. Từ lời khai của Tỵ, Công an lần lượt bắt giữ Cha Xử Vàng và Phạm Lê Đức Cường.

Quá trình điều tra xác định, Lô Văn Tỵ và Cha Xử Vàng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 4,2kg ma túy. Riêng Phạm Lê Đức Cường chịu trách nhiệm về 200 gam ma túy do đặt mua từ Tỵ.

Đứng trước bục khai báo, cả ba bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Lô Văn Tỵ khai bản thân hiểu rất rõ quy định của pháp luật bởi từng phải trả giá bằng hơn hai thập kỷ trong trại giam. Tuy nhiên, cơn nghiện cùng lòng tham khiến bị cáo tiếp tục lao vào con đường cũ.

Theo lời khai, Cường đã đưa trước cho Tỵ 400 triệu đồng để mua ma túy. Sau khi thanh toán cho phía bên bán 358 triệu đồng, bị cáo hưởng lợi khoảng 42 triệu đồng. Trong khi đó, bị cáo Cường khai mua ma túy vừa để sử dụng, vừa bán kiếm lời.

Suốt quá trình xét xử, Lô Văn Tỵ nhiều lần cúi đầu. Người đàn ông từng thoát án tù chung thân giờ hiểu rằng lần tái phạm này không còn cơ hội quay đầu.

Ở phần nói lời sau cùng, bị cáo bày tỏ sự hối hận, xin giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về với gia đình, con cháu và làm lại cuộc đời. Nhưng trước khối lượng ma túy lớn cùng nhân thân nhiều tiền án về ma túy, lời xin lỗi ấy không đủ sức làm thay đổi bản chất vụ án.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp tiếp tay cho tội phạm ma túy, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho xã hội.

Trong vụ án này, Lô Văn Tỵ giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp thực hiện việc tìm nguồn hàng, bỏ tiền mua ma túy và tổ chức tiêu thụ. Bị cáo từng bị kết án về tội phạm ma túy, nay tiếp tục phạm tội với số lượng lớn nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lô Văn Tỵ mức án tử hình. Đồng phạm Cha Xử Vàng bị tuyên phạt tù chung thân; Phạm Lê Đức Cường nhận mức án 20 năm tù.

Phiên tòa khép lại, các bị cáo lặng lẽ bước theo cán bộ dẫn giải. Hơn 20 năm trước, Tỵ từng thoát khỏi mức án chung thân nhờ chính sách khoan hồng. Thế nhưng, thay vì trân trọng cơ hội ấy, bị cáo tiếp tục “bán mình” cho ma túy.