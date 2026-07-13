Bắt quả tang 4 thanh niên phê ma túy trong căn nhà ở Thái Nguyên

Công an phường Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên) phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên địa bàn.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Công an phường Gia Sàng vừa phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương.

Trước đó, trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường Gia Sàng kiểm tra nhà riêng của Bùi Đức Ngọc (SN 1989, trú phường Gia Sàng) và bắt quả tang Ngọc cùng Vũ Trọng Hoàng (SN 1998) và Hoàng Anh Tuấn (SN 1998, cùng trú phường Tích Lương) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Lê Trung Dũng (SN 1981, trú phường Gia Sàng) được xác định là người đã sử dụng ma túy tại nhà của Ngọc trước thời điểm bị phát hiện.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người Bùi Đức Ngọc một túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng và một túi nilon chứa 7 viên nén màu hồng. Qua giám định ban đầu, số tang vật trên là ma túy tổng hợp gồm ma túy đá và hồng phiến, có tổng khối lượng 1,04 gam.

Hiện Công an phường Gia Sàng đã lập hồ sơ ban đầu, củng cố tài liệu, chứng cứ và chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng cùng tang vật đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.