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Pháp luật

Bắt tạm giam shipper chiếm đoạt tiền thu hộ để tiêu xài

  • Thứ bảy, 18/7/2026 09:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lợi dụng nhiệm vụ giao hàng và thu hộ tiền khách, nam nhân viên giao hàng ở Tây Ninh nhiều lần chiếm đoạt gần 40 triệu đồng để tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1999, ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

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Lê Nguyễn Trọng Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2024, Nghĩa làm nhân viên giao hàng tại một điểm kinh doanh thuộc chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình làm việc, Nghĩa được giao nhiệm vụ giao hàng và thu hộ tiền của khách hàng.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao và việc trực tiếp quản lý số tiền thu hộ, Nghĩa nhiều lần chiếm đoạt tiền từ các đơn hàng, không nộp về công ty theo quy định mà sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Khi hành vi bị phát hiện, Nghĩa bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bị can chiếm đoạt tiền thu hộ của nhiều đơn hàng với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

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https://tienphong.vn/tay-ninh-bat-tam-giam-shipper-chiem-doat-tien-thu-ho-de-tieu-xai-post1860575.tpo?gidzl=cMsXFnfeZaERTQOw4tACG9Dqf3mDVeKKYNYlEmukWa7VAAis37ZNGDul-ZTTU891sdl_FZAmCnbE66Q1HG

Nguyễn Tiến/Báo Tiền Phong

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