Bắt tạm giam shipper chiếm đoạt tiền thu hộ để tiêu xài

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1999, ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
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Lê Nguyễn Trọng Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Ảnh: Công an Tây Ninh
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2024, Nghĩa làm nhân viên giao hàng tại một điểm kinh doanh thuộc chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình làm việc, Nghĩa được giao nhiệm vụ giao hàng và thu hộ tiền của khách hàng.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao và việc trực tiếp quản lý số tiền thu hộ, Nghĩa nhiều lần chiếm đoạt tiền từ các đơn hàng, không nộp về công ty theo quy định mà sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Khi hành vi bị phát hiện, Nghĩa bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bị can chiếm đoạt tiền thu hộ của nhiều đơn hàng với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
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