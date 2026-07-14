Vụ án liên quan DJ Thái Hoàng: 'Bà trùm' trốn viện ra ngoài mua bán ma túy

Sau khi nhận tiền từ các đối tượng môi giới, nhóm lãnh đạo Viện pháp y tâm thần Trung ương "vẽ" bệnh án cho cả trùm ma túy và DJ Thái Hoàng - đối tượng liên quan đến vụ án ma túy.

Trong vụ án "đưa, nhận hối lộ và làm sai lệch hồ sơ vụ án" xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương; Trung tâm pháp y tâm thần Miền núi phía Bắc, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của 57 bị can.

DJ Thái Hoàng được nữ quái giúp "chạy" bệnh án

Kết luận cho thấy, trong nhóm đối tượng phạm tội được "vẽ" bệnh án tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự có những người phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nhiều nhất là nhóm tội phạm liên quan đến ma túy.

Cá nhân ông Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) bị cáo buộc nhận 3 tỷ đồng từ bị can Nguyễn Thị Mai Anh và nhiều người khác để tạo điều kiện kết luận giám định tâm thần cho 17 bị can, bị cáo, bị án. Ngoài ra, ông Trường còn nhận tiền "chạy việc" cho người muốn xin vào làm tại Viện.

Theo cơ quan điều tra, các kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh, giúp nhiều người được xác định mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để đi chữa bệnh bắt buộc. Sau khi nhận tiền, ông Trường chia cho các thành viên hội đồng giám định là cấp dưới và giữ lại cho mình 2,3 tỷ đồng .

"Bà trùm" ma túy Bùi Thị Thanh Thủy.

Một trong những trường hợp được ông Trường "vẽ" bệnh án là Trần Thái Hoàng (DJ Thái Hoàng). Cơ quan điều tra xác định Hoàng bị Công an TP Hải Dương cũ khởi tố, tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tháng 8/2023, Hoàng được trưng cầu giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần trung ương. Chủ tịch hội đồng giám định là ông Trần Văn Trường (lúc đó là Viện trưởng).

Cơ quan điều tra cho biết thời gian Hoàng được theo dõi giám định, bị can Nguyễn Thị Mai Anh mang đến nhà riêng của ông Trường 200 triệu đồng để nhờ kết luận Hoàng bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau đó, trước buổi họp hội đồng giám định cuối cùng, ông Trường tiếp tục gọi riêng từng thành viên hội đồng vào phòng làm việc nói chuyện.

Ông Trường đã đưa 30 triệu đồng cho Lâm Văn Thành (Phó Viện trưởng) và 50 triệu đồng cho thư ký hội đồng để "tạo điều kiện" cho Hoàng được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Từ đó, Hội đồng kết luận giám định đã ban hành kết luận xác định tại thời điểm giám định, Trần Thái Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Từ kết luận này khiến Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Dương cũ quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Hoàng.

Quá trình điều tra, Trường, Thành và thư ký hội đồng đều thừa nhận hành vi. Trái lại, bị can Nguyễn Thị Mai Anh phủ nhận việc đưa tiền để làm sai lệch kết luận giám định, nên cơ quan điều tra đã tách nội dung này để tiếp tục làm rõ.

Cũng theo kết luận, nhóm ông Trường còn "vẽ" bệnh án cho 2 đối tượng Đỗ Trần Cường và Lê Minh Đức. Hai người này bị bắt trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ chung cư ở quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội.

Sau khi cả hai bị khởi tố, anh trai của Cường và mẹ của Đức tìm gặp Nguyễn Thị Mai Anh để nhờ lo "chạy" giám định tâm thần và được báo giá từ 1,8 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng cho mỗi trường hợp.

Hai gia đình trên đã nhiều lần chuyển tiền cho Mai Anh, trong đó trường hợp Lê Minh Đức, gia đình đã chuyển trước 1 tỷ đồng , gia đình Đỗ Trần Cường chuyển hơn 2 tỷ đồng .

Trùm ma túy trốn viện ra ngoài mua bán ma túy

Hai trường hợp này có Lê Minh Đức "chạy" không có kết quả, được Nguyễn Thị Mai Anh trả lại tiền.

Riêng Đỗ Trần Cường, đến 9/2024, được trưng cầu giám định tại Viện Pháp y tâm thần trung ương. Quá trình làm bệnh án cho Đức, cựu Viện trưởng Trần Văn Trường nhận 150 triệu đồng từ Mai Anh.

Trước ngày hội đồng họp kết luận, Trường gọi riêng Lâm Văn Thành (cựu Phó Viện trưởng) và Giám định viên Nguyễn Tô Hiệu vào phòng làm việc. Mỗi người được Trường đưa một phong bì chứa 20 triệu đồng cùng lời dặn "tạo điều kiện" để Cường được chữa bệnh bắt buộc.

Hội đồng giám định sau đó kết luận Đỗ Trần Cường mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm giám định.

Đáng chú ý, trong số những đối tượng "chạy" bệnh án tâm thần có trường hợp Bùi Thị Thanh Thủy (có 3 tiền án liên quan ma túy). Theo kết luận, năm 2019 là lần đầu tiên Thủy được trưng cầu giám định, dù không có hồ sơ bệnh án tâm thần, song Thủy đã được hướng dẫn giả các triệu chứng... tâm thần.

Hội đồng giám định kết luận Thủy mắc bệnh trầm cảm nặng kèm loạn thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, được đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Tuy nhiên, trong thời gian chữa bệnh, Thủy bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị, tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy trước khi bị bắt lại vào năm 2022.

Trong lần trưng cầu giám định tiếp theo vào năm 2023, Thủy tiếp tục được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Lần này, bị can Lê Văn Thưởng đã trực tiếp gặp ông Trần Văn Trường để nhờ giúp đỡ. Khi gặp, Thưởng đưa tổng cộng 250 triệu đồng cho cựu Viện trưởng và nhóm lãnh đạo Viện.

Sau kết luận giám định, vụ án đối với Bùi Thị Thanh Thủy bị tạm đình chỉ. Bị can tiếp tục được đưa trở lại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chữa bệnh bắt buộc.

Liên quan đến vụ án ma túy của bà Bùi Thị Thanh Thủy, Cơ quan điều tra xác định trong các ngày từ 9/7-17/7/2025, Công an Hà Nội đã tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm trên, tiến hành bắt giữ 11 đối tượng hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ 22 kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng và một số tài liệu đồ vật khác. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó Thủy và 2 đối tượng là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần). Cảnh sát sau khi làm rõ, xác định số vật chứng khoảng 100 kg ma túy tổng hợp các loại.