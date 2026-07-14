Sản xuất nước giặt xả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp bị phạt nặng

Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Phát triển HADINA ở khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh bị phát hiện sản xuất nước giặt xả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7, Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất thương mại và phát triển HADINA tại đường TS11, khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện công ty này đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính gồm sản xuất hàng hoá mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, đồng thời cung cấp thông tin và buôn bán hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet.

Tang vật vi phạm buộc phải tiêu hủy theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, tang vật vi phạm được xác định có tổng trị giá hơn 39 triệu đồng bao gồm 116 túi nước giặt xả nhãn hiệu Flax loại 3,2 kg có hình vết loang đang bị tạm giữ; 190 bao bì túi nước giặt xả nhãn hiệu Flax cùng loại và 274 túi nước giặt xả cùng loại đã được công ty bán ra ngoài thị trường.

Qua quá trình xác minh, Đội trưởng QLTT số 7 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất thương mại và phát triển HADINA.

Theo đó, doanh nghiệp bị áp dụng hình thức xử phạt chính bằng tiền với mức phạt 48 triệu đồng cho hành vi sản xuất hàng hóa xâm phạm quyền nhãn hiệu và 30 triệu đồng cho hành vi buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Internet. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 78 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, Đội QLTT số 7 đã áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc Công ty TNHH Sản xuất thương mại và phát triển HADINA phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp hơn 2 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, doanh nghiệp buộc phải tiêu hủy 116 túi nước giặt xả cùng 190 vỏ bao bì túi nước giặt xả nhãn hiệu Flax đang bị tạm giữ theo đúng quy định. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do phía Công ty vi phạm chi trả.