4 đối tượng mở xưởng pha chế ma túy dưới vỏ bọc thuốc lá điện tử

Từ việc kiểm tra căn nhà tại phường Móng Cái 1, Công an Quảng Ninh đã bóc gỡ đường dây pha chế, mua bán ma túy Etomidate ngụy trang dưới dạng tinh dầu thuốc lá điện tử "Pod chill".

Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Thị Tố Nga (SN 1993, trú phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Triệu Thị Thúy Nga (SN 2007, trú tỉnh Lào Cai), Hoàng Phương Lan (SN 2004, trú tỉnh Lai Châu) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2005, trú tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đối tượng Nguyễn Thị Tố Nga và tang vật bị thu giữ.

Trước đó, vào ngày 27/6, qua công tác kiểm tra hành chính, Công an phường Móng Cái 1 phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Nguyễn Thị Tố Nga đang cất giữ nhiều vật liệu và hóa chất liên quan đến việc pha chế ma túy.

Tang vật thu giữ gồm nhiều chai nhựa chứa chất lỏng Etomidate và tinh dầu thơm, 36 đầu Pod đã chứa sẵn ma túy, 17 thân máy thuốc lá điện tử, 420 đầu Pod rỗng cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc pha trộn, sang chiết và đóng gói sản phẩm.

Tại cơ quan Công an, Tố Nga khai từ đầu năm 2026, Nga quen một người Trung Quốc tên Shino qua các mối quan hệ xã hội. Người này hướng dẫn cho Tố Nga cách pha Etomidate với tinh dầu hóa học rồi bơm vào đầu Pod để bán kiếm lời.

Các đối tượng Triệu Thị Thúy Nga, Hoàng Phương Lan và Nguyễn Thị Thu Hiền.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của các đối tượng Triệu Thị Thúy Nga, Hoàng Phương Lan và Nguyễn Thị Thu Hiền trong việc tham gia bán lẻ các sản phẩm "Pod chill" chứa ma túy.

Công an tỉnh Quảng Ninh xác định đường dây này hoạt động khép kín, giao dịch hoàn toàn qua các tài khoản mạng xã hội ẩn danh, gửi hàng bằng dịch vụ chuyển phát nhanh (COD) nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Ngoài hoạt động mua bán, các đối tượng còn nhiều lần tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới hình thức này.

Được biết, Etomidate là thuốc an thần dùng trong y tế. Khi bị lạm dụng, chất này có thể gây buồn ngủ nghiêm trọng, suy hô hấp, tụt huyết áp, lú lẫn, hôn mê, thậm chí tử vong. Từ đầu năm 2026, Etomidate đã được bổ sung vào danh mục chất ma túy tại Việt Nam.