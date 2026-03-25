Không phải mọi chung cư đều phải thi tuyển phương án kiến trúc

Cơ quan quản lý thuộc Bộ Xây dựng cho biết chung cư hỗn hợp, kể cả có phần thương mại dịch vụ, vẫn là công trình nhà ở và không thuộc diện bắt buộc thi tuyển phương án kiến trúc.

Theo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, công trình chung cư tại khu đô thị Sala không phải công trình công cộng, nên không bắt buộc thi tuyển kiến trúc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản trả lời về đề nghị hướng dẫn thi tuyển phương án kiến trúc công trình thuộc dự án khu đô thị Sala (khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM) của CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh.

Theo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, căn cứ quy định tại Nghị định 06/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, công trình dân dụng bao gồm công trình nhà ở và công trình công cộng. Trong đó, công trình nhà ở gồm các tòa nhà chung cư, nhà ở tập thể khác, nhà ở riêng lẻ, nhà ở riêng lẻ kết hợp các mục đích dân dụng khác.

Đồng thời, theo khoản 3 Điều 2 Luật Nhà ở 2023, nhà chung cư là công trình có từ hai tầng trở lên, gồm nhiều căn hộ, có lối đi và cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống hạ tầng sử dụng chung cho gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp.

Bên cạnh đó, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp (được gọi tắt là nhà chung cư hỗn hợp) được thiết kế, xây dựng để sử dụng vào mục đích ở và các mục đích khác như làm văn phòng, dịch vụ, thương mại...

Từ các căn cứ trên, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng khẳng định đối với các chung cư có bố trí diện tích thương mại, dịch vụ, đây vẫn được xác định là "công trình nhà ở có mục đích sử dụng hỗn hợp hay chung cư hỗn hợp", không phải là công trình công cộng.

Trong khi đó, về yêu cầu thi tuyển kiến trúc, Luật Kiến trúc 2019 quy định chỉ áp dụng đối với một số trường hợp cụ thể, như công trình công cộng cấp đặc biệt, cấp I, hoặc công trình có vai trò điểm nhấn trong đô thị, nằm trên các trục đường chính theo quy hoạch được duyệt.

Theo đó, Cục cho biết công trình chung cư tại khu đô thị Sala có hơn 80% diện tích là nhà ở, không thuộc danh mục công trình điểm nhấn đô thị và cũng không nằm trên các tuyến đường chính theo quy hoạch phân khu. Vì vậy, dự án "không thuộc trường hợp phải thi tuyển phương án kiến trúc".

Kết luận này cho thấy việc áp dụng yêu cầu thi tuyển phương án kiến trúc cần dựa trên các tiêu chí pháp lý cụ thể, thay vì áp dụng rộng cho mọi dự án chung cư. Đây cũng là cơ sở góp phần tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều ý kiến cho rằng quy định đang bị hiểu theo hướng mở rộng, làm phát sinh thêm thủ tục và chi phí không cần thiết.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng văn bản của Cục Kinh tế - Quản lý Đầu tư Xây dựng đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nhà chung cư hỗn hợp của Công ty Đại Quang Minh tại Khu đô thị Sala thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, để áp dụng thống nhất đối với các dự án nhà chung cư hỗn hợp tương tự trên phạm vi cả nước, Hiệp hội đề nghị Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng ban hành văn bản tương tự (như văn bản số 764) gửi tới tất cả Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án không thuộc diện phải thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc.