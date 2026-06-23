Không nhận ra Uyển Ân

Tuy nhiên một số ý kiến cũng bày tỏ lo lắng khi Uyển Ân có phần gầy guộc. Ở một số góc quay, khuôn mặt của em gái Trấn Thành bị nhận xét hơi thiếu sức sống so với trước. Trước đó, nữ diễn viên từng tiết lộ cô dành nhiều thời gian trong phòng tập, chú trọng chăm sóc da và cân đối chế độ ăn uống.