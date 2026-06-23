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Giải trí

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Không nhận ra Uyển Ân

  • Thứ ba, 23/6/2026 16:40 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Hình ảnh mới nhất của Uyển Ân trong một sự kiện gần đây gây chú ý. Diễn viên thời gian qua thay đổi rõ rệt về ngoại hình, gu thời trang cũng táo bạo, quyến rũ hơn so với trước.

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Mới đây, Uyển Ân trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện. Diễn viên Cô dâu hào môn xuất hiện trong chiếc đầm màu tím lavender nhạt tạo cảm giác thanh thoát. Thiết kế quây ngực tối giản, trong khi phần thân trên được xử lý theo phom peplum nhẹ tạo hiệu ứng vòng eo gọn gàng, cân đối tỷ lệ cơ thể.

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Điểm nhấn của trang phục là chân váy ngắn ôm sát kết hợp tà dài thướt tha, mang đến sự giao thoa giữa vẻ gợi cảm trẻ trung và nét kiêu sa của váy dạ hội truyền thống. Song, sự chú ý của dân mạng lại đổ dồn về ngoại hình khác lạ của Uyển Ân. Sau khi giảm cân, cô được cho là có sự thay đổi lớn về ngoại hình.

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Tuy nhiên một số ý kiến cũng bày tỏ lo lắng khi Uyển Ân có phần gầy guộc. Ở một số góc quay, khuôn mặt của em gái Trấn Thành bị nhận xét hơi thiếu sức sống so với trước. Trước đó, nữ diễn viên từng tiết lộ cô dành nhiều thời gian trong phòng tập, chú trọng chăm sóc da và cân đối chế độ ăn uống.

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Gương mặt của Uyển Ân trở nên thon gọn, đường nét sắc sảo hơn khá nhiều so với thời điểm mới vào nghề. Không chỉ có sự cải thiện về sắc vóc, gu thời trang của diễn viên cũng thay đổi. Gạt bỏ hình ảnh dịu dàng, mềm mại, Uyển Ân hiện tại theo đuổi phong cách gợi cảm với nhiều trang phục ôm sát, tôn hình thể.

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Váy cúp ngực hay hay những chiếc đầm hai dây gợi cảm là lựa chọn yêu thích trong tủ đồ của Uyển Ân. Đời thường, diễn viên Nhà bà Nữ chuộng các trang phục đơn giản, năng động như áo thun kết hợp chân váy ngắn hoặc quần jeans trẻ trung.

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Trang Instagram của em gái Trấn Thành hiện thu hút hơn 400.000 lượt theo dõi. Cô tích cực chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống, kết nối với fan. Thời gian rảnh, Uyển Ân gặp gỡ bạn bè, đi du lịch ở nhiều địa điểm nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế. Gần đây, cô còn vướng tin hẹn hò ca sĩ Negav song cả hai chưa lên tiếng xác nhận.

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Uyển Ân sinh năm 1999. Bước ngoặt đến với cô khi đảm nhận vai nữ chính trong Nhà bà Nữ do anh trai Trấn Thành đạo diễn. Kể từ đây, cô được khán giả biết tới rộng rãi hơn và tích cực tham dự các dự án phim như Mai, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ, Chị ngã em nâng và gần đây là Nhà mình đi thôi.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

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Tống Khang

Ảnh: IGNV

Uyển ân Trấn Thành Negav Trấn Thành phẫu thuật thẩm mỹ

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