Không nhận ra Thanh Nhàn

Đăng ảnh tóc vuốt gọn gàng và mặc vest bảnh bao, cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn tự nhận diện mạo này của anh khác với ngày thường.

Khoảnh khắc điển trai như tài tử của Thanh Nhàn.

Tối 13/2, cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc anh diện bộ vest đen và sơ mi trắng, trong khi tóc vuốt cao gọn gàng. "Nhìn diện mạo này khác với ngày thường quá", anh viết.

Trong ảnh, Thanh Nhàn xuất hiện nổi bật giữa đám đông với vẻ điển trai như diễn viên, ca sĩ. Tấm hình nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều đồng đội của nam tiền đạo ở U23 Việt Nam cũng vào tương tác.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào khen: "Hay nhất Việt Nam". Hậu vệ Phạm Lý Đức trêu đùa: "Tóc hơi bỏng hén" và Thanh Nhàn hài hước đáp lại: "Về nhà đi Đức".

"Em út" Lê Phát bình luận: "Người hùng bảnh quá", còn đội trưởng Khuất Văn Khang cũng thốt lên: "Bén quá".

Trên trang cá nhân, Thanh Nhàn chủ yếu đăng tải hình ảnh tập luyện và thi đấu. Ngoài sân cỏ, anh thường diện trang phục trẻ trung, khỏe khoắn. Bởi vậy, hình ảnh lịch lãm mới đây của nam cầu thủ sinh năm 2003 khiến nhiều fan bất ngờ, khen anh điển trai như tài tử hay như chú rể.

Thanh Nhàn về nhà ăn Tết cùng gia đình.



Trong cùng ngày 26 Tết Âm lịch, Thanh Nhàn đã trở về quê nhà Tây Ninh đón năm mới bên gia đình. Nam tiền đạo chia sẻ bức ảnh tình tứ bên bà xã Nguyễn Thị Ngọc Lan cùng chú thích: "My angle" (tạm dịch: Thiên thần của tôi).

Thanh Nhàn là một trong những cầu thủ U23 Việt Nam sớm lập gia đình và đã có con gái gần 1 tuổi. Anh thường xuyên thể hiện sự yêu chiều, quan tâm vợ con trên mạng xã hội. Trong khi Thanh Nhàn tập luyện và thi đấu cho PVF - Công an Nhân dân, Ngọc Lan làm người mẫu ảnh.

Tại giải U23 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia vừa qua, Thanh Nhàn là một trong số nhân tố nổi bật, được HLV Kim Sang-sik tung vào sân ở những thời điểm quan trọng. Anh chính là người đánh bại thủ môn U23 Hàn Quốc ở lượt penalty quyết định trong trận tranh hạng 3, góp công mang về tấm huy chương đồng cho "những chiến binh sao vàng".