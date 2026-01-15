Không nhận ra Jennie

Jennie trở thành tâm điểm khi diện váy đỏ táo bạo, mang tinh thần phá cách. Thiết kế này từng gây tranh cãi khi được Kim Kardashian mặc trước đây.

Theo PageSix, xuất hiện trên thảm đỏ Golden Disc Awards, Jennie nhanh chóng trở thành tâm điểm khi diện thiết kế táo bạo.

Nữ ca sĩ lựa chọn mẫu váy đỏ cúp ngực với phom dáng corset ôm sát, phần xương áo lộ rõ cùng tay áo dài chạm sàn, tạo nên tổng thể mang tinh thần avant-garde (tiên phong, phá cách).

Thiết kế Jennie diện từng được Kim Kardashian mặc tại Academy Museum Gala hồi tháng 10/2025. Khi đó, Kim Kardashian gây tranh cãi vì giữ nguyên chiếc mũ trùm che kín khuôn mặt để theo đúng tinh thần.

Với Jennie, bộ trang phục được điều chỉnh để phù hợp hơn với thảm đỏ khi nữ ca sĩ tháo bỏ phần mũ che mặt, tập trung làm nổi bật diện mạo và thần thái. Điểm nhấn của tạo hình là bộ trang sức cao cấp gồm vòng cổ đính viên ruby 60 carat kết hợp 27 carat kim cương, được giới chuyên môn định giá khoảng 4 triệu USD .

Jennie trong thiết kế phá cách. Ảnh: @jennie.

Theo stylist Sam Woolf, Jennie từng thử nghiệm đầy đủ phiên bản trùm đầu ở hậu trường trước khi quyết định lựa chọn phương án tối giản hơn khi xuất hiện trước ống kính. Trên trang cá nhân với hơn 88 triệu lượt theo dõi, Jennie chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường ấn tượng.

Jennie ra mắt công chúng năm 2016 với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK dưới trướng YG Entertainment. Nhóm nhanh chóng vươn lên vị thế hàng đầu K-pop, sở hữu loạt bản hit toàn cầu và nhiều tour diễn quốc tế.

Năm 2018, Jennie debut solo với ca khúc Solo, ghi nhận thành tích cao trên các bảng xếp hạng và giúp cô khẳng định dấu ấn cá nhân ngoài hoạt động nhóm. Những năm gần đây, Jennie mở rộng hoạt động sang diễn xuất và các dự án cá nhân, duy trì sức hút ổn định trên thị trường giải trí quốc tế.

Ở giai đoạn hiện nay, Jennie duy trì song song hình ảnh biểu tượng thời trang toàn cầu. Dù vậy, cô cũng không ít lần vấp phải ý kiến trái chiều vì lựa chọn trang phục táo bạo, khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của thần tượng K-pop.