Tấn Beo đón tuổi 60 bên vợ con

  • Thứ năm, 15/1/2026 15:52 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Tấn Beo vừa đón tuổi 60 ấm cúng bên gia đình. Thời gian qua, nghệ sĩ đang hồi phục sau khi gặp vấn đề sức khỏe.

Mới đây, con trai Tấn Beo là Tấn Lộc cùng gia đình tổ chức sinh nhật cho nghệ sĩ. Ông và người thân có bữa tiệc đón tuổi mới ấm cùng, gần gũi. Kèm theo loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên cha, Tấn Lộc viết: “Happy birthday Ba. Năm nay sinh nhật ba đón thêm 3 thành viên mới. Lên chức ông nội luôn rồi. Chúc ba thật nhiều sức khỏe".

Vừa qua, con trai Tấn Beo tổ chức lễ cưới. Trong ngày vui của con, khi được vợ và người thân dìu lên sân khấu, nghệ sĩ không khỏi xúc động, bật khóc. Ông ngồi xe lăn, khó khăn khi đi lại.

Tan Beo anh 1

Tấn Beo trong sinh nhật. Ảnh: FBNV.

Trong vài năm trở lại đây, Tấn Beo gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Giữa năm 2023, Tấn Beo bị tai biến mạch máu não tại nhà riêng rồi nhập viện. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nghệ sĩ vượt qua giai đoạn nguy kịch. Sau đó, Tấn Beo điều trị và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Sau khoảng một năm, sức khỏe của nghệ sĩ cải thiện, có thể trò chuyện, nói một số câu đơn giản.

Ngày 20/12/2025, nghệ sĩ Tấn Hoàng chia sẻ video tới thăm Tấn Beo. Theo lời Tấn Hoàng, Tấn Beo hiện đã khỏe, không hề nguy kịch như cộng đồng mạng đồn đoán. Tấn Beo thậm chí vui vẻ cười nói và hát cùng đồng nghiệp. Nghệ sĩ cũng chia sẻ việc sắp tổ chức đám cưới cho con trai. Hai người hứa hẹn lên sân khấu hát trong tiệc cưới.

Tấn Hoàng mong khán giả đừng tin vào những lời đồn đoán về chuyện sức khỏe của đồng nghiệp.

Tấn Beo tên thật là Tấn Danh, sinh năm 1965. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là nghệ sĩ cải lương Tấn Tài, mẹ là nghệ sĩ Như Ngọc. Anh đi diễn từ năm 16 tuổi và tiếp tục được biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1990 khi cùng em trai Tấn Bo, nghệ sĩ Mỹ Chi lập nhóm hài. Sau đó, họ hoạt động solo.

