Không nhận ra Đại Nghĩa

Đại Nghĩa gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo lạ tại họp báo mới đây, với mái tóc bạch kim, kính đỏ và áo da.

Đại Nghĩa gây chú ý khi đăng loạt ảnh mới trên trang cá nhân trong ngày 22/6. Nam MC nhận được nhiều bàn tán từ khán giả bởi diện mạo khác lạ so với hình ảnh thường thấy.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Đại Nghĩa xuất hiện với mái tóc vàng bạch kim uốn rối, kính màu đỏ và áo khoác da đỏ. Anh phối trang phục cùng sơ mi đen, cà vạt đen họa tiết ghim bạc, tạo tổng thể nổi bật, cá tính.

Đây là hình ảnh của Đại Nghĩa khi tham gia họp báo chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Sự xuất hiện của nam MC tại sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bởi anh vốn quen thuộc với khán giả qua phong cách lịch sự, nhẹ nhàng khi dẫn dắt các chương trình truyền hình.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước phong cách mới của Đại Nghĩa. Bên cạnh những ý kiến nhận xét anh trông khác lạ, không ít bình luận cho rằng diện mạo này giúp nam MC trở nên trẻ trung, phù hợp hơn với không khí gameshow âm nhạc.

Hình ảnh khác lạ của Đại Nghĩa. Ảnh: @dainghia.

Đại Nghĩa là một trong 34 anh tài tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, chương trình truyền hình thực tế âm nhạc trở lại sau mùa đầu tiên tạo hiệu ứng lớn với khán giả. Các anh tài khác gồm Dũng DT, Nguyễn Văn Chung, Thái VG, Tùng Mint...

Trước đó, vào tháng 9/2025, Đại Nghĩa từng gặp sự cố khi đang biểu diễn vở Hồn ai nấy giữ tại sân khấu kịch Idecaf. Trong suất diễn đầu tiên của vở do Hùng Lâm đạo diễn, nam nghệ sĩ bất ngờ té ngã ở khu vực sát cánh gà, dẫn đến trật khớp vai. Sự cố khiến buổi diễn phải dừng lại đột ngột, ê-kíp sau đó gửi lời xin lỗi khán giả và mong nhận được sự cảm thông.

Sau vụ việc, tình trạng sức khỏe của Đại Nghĩa nhận được sự quan tâm từ khán giả. Phía nhà hát kịch Idecaf cho biết nam nghệ sĩ đã dần ổn định và sớm trở lại sân khấu. Đại Nghĩa cũng lên tiếng trấn an người hâm mộ trên trang cá nhân, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì sự cố khiến buổi diễn bị gián đoạn.

Đại Nghĩa sinh năm 1978, là diễn viên, người dẫn chương trình. Anh góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh, truyền hình và hoạt động tích cực tại sân khấu kịch Idecaf. Thời gian qua, nam diễn viên góp mặt trong nhiều vở quan trọng như Hồn ai nấy giữ, Lệ Chi Viên...