Không kịp thông xe nút giao Tân Vạn trong năm nay

Nút giao Tân Vạn đạt tiến độ thi công tốt nhưng không thể kịp thông xe vào ngày 19/12, dự kiến chỉ hoàn thành một số hạng mục quan trọng.

Tiến độ thi công tại nút giao Tân Vạn thuộc gói thầu XL1, dự án Vành đai 3 đoạn qua Bình Dương cũ đạt kết quả tốt. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 6/11, ông Võ Duy Tân, Giám đốc Ban điều hành dự án Vành đai 3 khu vực Bình Dương cũ (Ban Giao thông) đã chia sẻ về tiến độ thi công Vành đai 3 đoạn qua địa phương.

Đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũ dài 11,4 km, tổng mức đầu tư 5.752 tỷ đồng . Dự án có 4 gói thầu xây lắp, hiện công trình đạt 51,8% kế hoạch.

"Trong đó, gói thầu XL1 (nút giao Tân Vạn) và XL4 (cầu Bình Gởi) đạt tiến độ tốt. Hai gói thầu còn lại là XL2 (nút giao Bình Chuẩn) và XL3 (từ đường Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn) vẫn còn chậm so với kế hoạch", ông Tân nói.

Riêng với nút giao Tân Vạn, đại diện Ban Giao thông Bình Dương cho hay tuy đạt tiến độ tích cực nhưng công trình không thể thông xe vào ngày 19/12 theo yêu cầu của UBND TP.HCM.

Dù vậy, Ban Giao thông Bình Dương sẽ phấn đấu hoàn thành một số hạng mục quan trọng của nút giao, đặc biệt là hệ thống đường song hành để kết nối Quốc lộ 1 và đường DT743 để giải quyết phần nào ùn tắc giao thông khu vực.

Dự án Vành đai 3 qua TP.HCM có chiều dài 76,3 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh với vốn đầu tư 75.378 tỷ đồng . Dự kiến sau khi hoàn thành, đường Vành đai 3 trên cao sẽ gia tăng khả năng kết nối giữa các khu vực vùng ven và đô thị vệ tinh của TP.HCM.

Dự án Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM đến nay đạt khoảng 63%. Nếu duy trì nhịp độ thi công hiện tại, toàn bộ đoạn đường này, gồm cả phần cầu cạn và cao tốc, sẽ hoàn thành và có thể đưa vào khai thác trong năm 2026.

Theo kế hoạch, ngày 19/12, Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức (cũ) sẽ thông xe kỹ thuật 12,8/14,7 km phần cầu cạn (đoạn từ nút giao HLD đến nhánh lên xuống khu vực cầu Đồng Tròn).

Tuyến đường này bắt đầu từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đi qua TP Thủ Đức (cũ) và kết thúc tại nút giao Tân Vạn.

Đối với đoạn qua Tây Ninh dài 6,8 km, tổng mức đầu tư 4.208 tỷ đồng . Cuối tháng 9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (trực thuộc tỉnh Tây Ninh) cho biết 3 gói thầu chính đều đảm bảo tiến độ đề ra, đạt 82% giá trị xây dựng của hợp đồng.

Công trình sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay và chính thức đưa vào khai thác từ năm sau. Trên công trường, các đơn vị thi công đang khẩn trương cấp phối đá dăm và thảm nhựa tuyến chính cao tốc, dự kiến hoàn thành vượt tiến độ.