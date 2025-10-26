Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển lạnh, miền Trung mưa to

Đêm nay (26/10) và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi rét về đêm và sáng sớm.

Không khí lạnh mở rộng, nhiệt độ giảm sâu ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc.

Dự báo, đêm 26/10 và ngày 27/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

rên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Riêng Hà Nội, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, ban ngày trời nắng nhẹ.

Biển động mạnh do gió Đông Bắc tăng cường

Trên biển, không khí lạnh khiến gió Đông Bắc hoạt động mạnh:

Vịnh Bắc Bộ: Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-3,0 m, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa): Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3,0-5,0 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng cao 2,0-4,0 m, kết hợp với triều cường khiến biển động, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và ngư dân.

Cảnh báo mưa lớn và nguy cơ thiên tai ở miền Trung

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: mưa dông có khả năng đi kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người dân, làm gãy đổ cây cối, hư hại công trình, giao thông và cơ sở hạ tầng.Ngoài ra, mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Khuyến cáo người dân ứng phó với thời tiết chuyển lạnh

Các chuyên gia khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể vào ban đêm và sáng sớm, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền.Ngư dân cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, hạn chế ra khơi trong điều kiện gió mạnh, sóng lớn, đồng thời chính quyền các địa phương cần chủ động biện pháp phòng tránh mưa lũ, sạt lở tại khu vực có nguy cơ cao.