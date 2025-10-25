TP.HCM đón mưa lớn diện rộng với tổng lượng 150-300 mm

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết TP.HCM từ nay đến ngày 29/10, khu vực TP.HCM có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa từ đêm 26/10 tới ngày 29/10 phổ biến từ 150 tới 300 mm.

Sáng 25/10, trung tâm TP.HCM và khu vực lân cận không có nắng, trời nhiều mây, một số nơi xuất hiện mưa rào.

Bản đồ dự báo lượng mưa tại TP.HCM trong 24h tới.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24h qua, khu vực TP.HCM có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa từ 19h ngày 23/10 đến 19h ngày 24/10 ở một số nơi như sau: Thủ Dầu Một 51,6 mm; An Phú 48,6 mm; Phạm Văn Cội 29,2 mm...

Dự báo từ đêm 24/10 đến ngày 26/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ 48 giờ đến 72 giờ tới (từ đêm 26/10 đến ngày 29/10), khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa từ đêm 26/10 tới ngày 29/10 phổ biến 150-300 mm. Từ ngày 30/10, mưa giảm dần cả về diện và lượng.

Dự báo tổng lượng mưa, xác suất mưa cho từng khu vực tại TP.HCM từ 1h ngày 25/10 đến 1h ngày 27/10.

“Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.