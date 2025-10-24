Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Hôm nay (24/10), miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, ban ngày trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 22-24 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường nên khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Miền Bắc tiếp tục rét trong hôm nay (24/10).

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 22-24 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc chỉ còn lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-21 độ, ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 25-27 độ.

Miền Trung hôm nay tiếp tục đón mưa lớn. Dự báo từ sáng sớm 24/10 đến đêm 25/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm. Mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển.

Dự báo ngày và đêm 26/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Cũng trong ngày và đêm nay, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, phía đông tỉnh Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP.HCM hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo mưa dông còn kéo dài ở khu vực Nam Bộ trong nhiều ngày tới, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.