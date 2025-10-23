Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Miền Bắc rét nhất 8,9°C trong đợt không khí lạnh đầu mùa

  • Thứ năm, 23/10/2025 17:00 (GMT+7)
  • 17:00 23/10/2025

Miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh đầu mùa, nhiệt độ sáng sớm nay thấp nhất 8,9°C, Hà Nội có nơi xuống 15,8°C.

Đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng sâu tới các tỉnh, thành miền Bắc. Sáng sớm nay, nhiệt độ Hà Nội và nhiều khu vực ở miền Bắc giảm sâu, đặc biệt khu vực núi cao có nơi xuống dưới 9°C, trời rét.

Gio mua Dong Bac anh 1

Nhiệt độ miền Bắc giảm sâu trong sáng sớm nay, rét nhất 8,9°C. Ảnh: Thành Vĩnh.

Cụ thể, sáng sớm nay, nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nơi có độ cao hơn 1.500 m, xuống thấp nhất 8,9°C.

Các khu vực núi cao khác như Sa Pa (Lào Cai) 13,3°C, Sìn Hồ (Lai Châu) 13,2°C, Hoàng Su Phì (Tuyên Quang) 14,5°C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 15,6°C...

Tại Hà Nội, 4/5 trạm đo sáng sớm nay ghi nhận nhiệt độ xuống 18°C. Cụ thể, Sơn Tây 18,4°C, Láng 18,3°C, Hoài Đức 18,1°C, Hà Đông 18°C. Trong đó, tại trạm Ba Vì quan trắc được nhiệt độ 15,8°C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Hà Nội cũng chỉ dao động 21-23°C, thấp nhất 18-21°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không cao.

Một số địa phương khác tại miền Bắc cũng ghi nhận mức nhiệt thấp như Hưng Yên 17,6°C, Nam Định 17,3°C...

Không khí lạnh không chỉ tác động tới các tỉnh, thành miền Bắc mà còn ảnh hưởng tới Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo từ nay đến 1/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì hình thái thời tiết đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong khoảng ba tháng tới (11/2025 đến tháng 1/2026), xác suất duy trì trạng thái La Nina khả năng đạt mức từ 60-75% và xác suất ở trạng thái trung tính trong khoảng 25-40%.

Không khí lạnh có thể hoạt động mạnh trong tháng 12/2025-1/2026. Hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12.

Từ tháng 11 tới 12, nhiệt độ trung bình cả nước xu hướng thấp hơn khoảng 0,5°C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, Bắc Bộ và phía nam của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ trung bình tháng 12 và tháng 1/2026 xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tin đợt mưa rất to, cục bộ hơn 900 mm ở miền Trung

Cơ quan khí tượng đã cập nhật thời tiết cả nước trong ngày 21/10 đồng thời phát đi bản tin cảnh báo đợt mưa rất lớn ở miền Trung, cục bộ có nơi trên 900 mm.

09:11 21/10/2025

Biển Đông sắp đón bão, thời tiết TP.HCM những ngày tới ra sao?

Trong những ngày tới, TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

11:10 19/10/2025

Không khí lạnh khiến bão số 12 tan, áp thấp nhiệt đới suy yếu nhanh

Không khí lạnh được ví như “khắc tinh” khiến bão số 12 tan, áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông cũng nhanh chóng suy yếu.

30:1789 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/mien-bac-ret-nhat-8-9-c-trong-dot-khong-khi-lanh-dau-mua-ar972741.html

Huệ Nguyễn/VTC News

Gió mùa Đông Bắc Mùa đông Hà Nội Hà Nội lạnh Gió lạnh đầu mùa Gió mùa đông Bắc

    Đọc tiếp

    Cong an giam dinh the nao trong vu ve so trung 2 ty bi rach hinh anh

    Công an giám định thế nào trong vụ vé số trúng 2 tỷ bị rách

    1 giờ trước 16:28 24/10/2025

    0

    Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng nhiều phương pháp giám định hiện đại, từ soi kính hiển vi có độ phân giải cao, thiết bị giám định kỹ thuật tài liệu sử dụng các nguồn ánh sáng đa bước sóng...

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý