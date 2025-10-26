Thời tiết ngày 26/10: Hà Nội có một ngày Chủ nhật đẹp trời, mát mẻ

Theo dự báo, Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh với gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 26/10, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa trời nắng, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Cảnh báo mưa lớn ở nhiều khu vực

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa lớn, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Từ gần sáng ngày 26/10 đến hết đêm 27/10, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Khu vực Nam Quảng Trị, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 25 0mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 26/10, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hoà, phía Đông Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80 mm/3h.

Nắng vàng của mùa Thu Hà Nội. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.

Ngày và đêm 28/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Đêm 25/10 và sáng sớm 26/10, khu vực phía Đông các tỉnh từ thành phố Huế đến Khánh Hòa và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/10 đến 3h ngày 26/10 cục bộ có nơi trên 60 mm như: trạm Phú Lộc (thành phố Huế) 121,6 mm, trạm Hương Trà (Quảng Ngãi) 61,6 mm, trạm Ea Trang (Đắk Lắk) 68,6 mm, trạm Vĩnh Hải (Khánh Hòa) 80,1 mm...

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến khoảng 8 giờ 30 ngày 26/10, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 26/10, phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao từ 3-5m; Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1,5-3 m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng: có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4 m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 26/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Ngày và đêm 27/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5 m.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1,5-3 m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng: gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nói trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện ở trạm Lý Sơn đã quan trắc được gió Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) đang có mưa rào và dông.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/10

Về thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/10, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều hửng nắng, sáng và đêm trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng và đêm trời lạnh; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ.C Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.