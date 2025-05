Miền Bắc mưa lớn đến khi nào?

Ngay sau đợt mưa lớn, miền Bắc vẫn tiếp tục có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to cho đến cuối tháng. Do đó, thời tiết trong 4-5 ngày tới khả năng là đợt dịu mát hiếm hoi ở các tỉnh, thành Bắc Bộ.

Chiều nay (24/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6.

Chiều tối và đêm nay đến ngày mai không khí lạnh được tăng cường tràn khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh khiến Bắc Bộ trời mát với nền nhiệt thấp nhất xuống đến 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Riêng khu vực Hà Nội trời mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ.

Mưa lớn ở miền Bắc khả năng giảm dần từ ngày 25/5, sau đó còn duy trì mưa rải rác. Ảnh minh họa: Minh Hoàng

Liên quan đến đợt mưa lớn đang hoành hành miền Bắc, Bắc Trung Bộ và cả Tây Nguyên, Nam Bộ, các chuyên gia khí tượng vừa đưa ra những nhận định về diễn biến thời tiết từ nay đến cuối tháng 5/2025.

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên chiều tối và đêm nay, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (>60mm/3h).

Ngoài ra, trong chiều tối và tối nay, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai (25/5), mưa lớn ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ giảm dần.

Miền Bắc có 4-5 ngày mưa mát liên tiếp

Miền Bắc vừa trải qua tiết Lập hạ năm 2025 (từ 5-20/5) và xuất hiện một số ngày nắng nóng, nhưng những ngày cuối tháng này, do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm mưa, nên sẽ có 4-5 ngày liên tiếp dịu mát hiếm hoi.

Theo bảng nhiệt độ, tại những thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, nền nhiệt cao nhất duy trì 27-28 độ và quanh mốc 30 độ đến gần cuối tháng; thấp nhất chỉ khoảng 22-23 độ những ngày đầu và tăng dần lên 25-26 độ.

Thời tiết Hà Nội nhiều ngày tới, xuất hiện mưa liên tiếp kèm nắng đan xen, mức nhiệt cao nhất quanh 30 độ. Nguồn: NCHMF

Nhiệt độ ở các vùng cao như Cao Bằng, Lạng Sơn vào Chủ Nhật chỉ còn 19-22 độ và cũng kéo dài 4-5 ngày, cao nhất không quá 30 độ, mức nhiệt hầu như chỉ có trong tháng 3, 4.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ sau khi giảm mưa lớn vẫn duy trì mưa rào và giông rải rác, ngày nắng gián đoạn từ nay đến đầu tháng 6, riêng 28-29/5 có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Bắc Trung Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và tối); từ khoảng 29/5 có nắng nóng cục bộ, sau đó khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Thời kỳ từ nay đến đầu tháng 6, Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực phía Nam (từ Khánh Hòa đến Bình Thuận) chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng 1-2 ngày cuối, khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng ở phía Bắc.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến 27/5, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng gián đoạn; sau đó, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Nguyên, Nam Bộ mưa liên tiếp

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên nhận định, trong 1-2 ngày tới, rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam tiếp tục hoạt động mạnh và có trục qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình.

Trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh suy yếu, áp thấp nóng phía tây phát triển trở lại. Rãnh áp thấp trên tiếp tục hoạt động mạnh đến khoảng ngày 29/5 suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, từ khoảng 30-31/5 có xu hướng lấn Tây. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình.

Những hình thái này gây biến động thời tiết các khu vực như diễn biến nêu trên. Trong đó, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ trong 10 ngày tới, mưa rào và giông xuất hiện nhiều, với khả năng có nhiều điểm mưa vừa, mưa to nên trong mưa giông cần đề phòng có dông sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, cũng nhưmưa lớn gây ngập úng.