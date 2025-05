Miền Bắc đón không khí lạnh bất thường cuối tháng 5

Dự báo khoảng ngày mai (24/5), bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta khiến miền Bắc chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh dưới 20 độ. Mưa lớn tiếp tục trong ngày mai ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Miền Bắc tiếp tục mưa dông do không khí lạnh tràn xuống.

Dự báo ngày 24/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ.

Từ ngày 25/5, không khí lạnh được tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24/5, Bắc Bộ trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 21-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên hôm nay (23/5), khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15 giờ ngày 23/5 có nơi trên 100 mm như Nà Tấu (Điện Biên) 128,6 mm, Làng Chếu (Sơn La) 106,6 mm, Trâu Quỳ (Hà Nội) 112,2 mm, Tứ Kỳ (Hải Dương) 106,2 mm.

Dự báo từ chiều tối 23/5 đến ngày 24/5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to. Trong đó, khu vực Việt Bắc, Đông Bắc lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ chiều tối 23/5 đến đêm 24/5, khu vực Bắc Trung Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80 mm, có nơi trên 150 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ đồng hồ gây ngập úng.

Dự báo khoảng từ đêm 24/5 mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm. Từ ngày 25/5 mưa lớn ở Bắc Trung Bộ giảm dần.

Ngoài ra, chiều tối và tối 23/5 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chiều tối nay cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Theo quy luật miền Bắc vẫn đón các đợt không khí lạnh trong tháng 5 nhưng chủ yếu tập trung vào nửa đầu tháng. Các đợt không khí lạnh này thường ít gây rét mà nén rãnh áp thấp, gây mưa rào và dông diện rộng. Không khí vào cuối tháng 5, có khả năng gây lạnh ở vùng núi là khá hiếm gặp.