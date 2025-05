Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc, Nam Bộ cùng mưa tầm tã

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ bắt đầu vào đợt mưa lớn, nên thời tiết những ngày cuối tuần sẽ có mưa liên tục; từ chủ nhật (25/5) mưa lớn giảm dần. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén về phía nam bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường, sau mờ dần đi. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nâng trục lên phía bắc và rút ra phía đông. Phía Nam, rãnh áp thấp xích đạo có trục qua Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Những hình thái trên khiến thời tiết các khu vực trên cả nước vào cuối tuần (thứ sáu 23/5 đến chủ nhật 25/5) có nhiều biến động phức tạp.

Thời tiết Hà Nội mưa liên tiếp dịp cuối tuần, nguy cơ xảy ra ngập úng. Ảnh minh họa: Đình Hiếu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 22 đến 24/5 (thứ 7), Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong đó, ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Từ đêm 22 đến sáng 24/5, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có lượng mưa 40-70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Từ chiều tối 22 đến 23/5, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; từ chiều tối 23 đến 24/5, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, mưa liên tiếp. Nguồn: NCHMF.

Từ đêm 24/5, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm. Đêm 24/5, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 60mm; từ ngày 25/5 mưa lớn giảm.

Ngoài ra, Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng 23/5 có nơi nắng nóng.

Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên mưa liên tiếp nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết thêm, từ tối 22 đến tối 24/5, khu vực TP.HCM có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 70 mm.

Khả năng đợt mưa lớn trên khu vực TP.HCM kéo dài tới hết ngày 27/5. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 200 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền địa phương cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.