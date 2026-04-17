Không thể nhắn tin qua Messenger.com từ hôm nay

  • Thứ sáu, 17/4/2026 07:29 (GMT+7)
Từ hôm nay, Meta chính thức ngừng hỗ trợ trang web Messenger.com trên toàn cầu. Người dùng Messenger trên web sẽ được chuyển hướng đến giao diện trò chuyện của Facebook.

Đây là quyết định gây khó chịu của Meta khi nhiều người vẫn ưa thích giao diện tối giản của Messenger. Ảnh: The Verge.

Theo thông báo trước đó từ Facebook, từ ngày 16/4, trang web "Messenger.com" sẽ không còn cho phép gửi hay nhận tin nhắn.

Sáng 17/4, khi truy cập địa chỉ này, hệ thống tự động điều hướng về tên miền Facebook.com, nơi tính năng nhắn tin được tích hợp sẵn trong giao diện mạng xã hội.

Messenger anh 1

Thông báo chính thức đóng cửa Messenger.com.

Vào giữa tháng 2, Meta đã phát đi thông báo chính thức về việc đóng cửa website Messenger.com. Đây là bước đi cuối cùng trong lộ trình khai tử các nền tảng Messenger riêng biệt trên máy tính của Meta. Trước đó, vào tháng 12/2025, tập đoàn này cũng đã ngừng hỗ trợ ứng dụng Messenger dành cho hệ điều hành Windows và macOS, buộc người dùng phải chuyển sang sử dụng phiên bản trình duyệt.

Việc đóng cửa trang web độc lập đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược của tập đoàn do Mark Zuckerberg dẫn dắt. Sau hơn một thập kỷ tách rời để phát triển Messenger thành một nền tảng riêng, Meta đang có xu hướng đưa các dịch vụ cốt lõi về lại một hệ sinh thái tập trung.

Quyết định này được cho là nhằm tối ưu hóa nguồn lực kỹ thuật và tăng cường khả năng hiển thị quảng cáo. Khi nhắn tin trực tiếp trên Facebook.com, người dùng sẽ tiếp xúc nhiều hơn với bảng tin (News Feed) và các nội dung video ngắn (Reels), từ đó giúp Meta duy trì thời gian sử dụng và doanh thu quảng cáo.

Ngoài ra, việc hợp nhất cũng hỗ trợ Meta triển khai đồng bộ các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới. Các chuyên gia nhận định rằng việc duy trì quá nhiều nền tảng riêng lẻ gây tốn kém chi phí vận hành và làm chậm quá trình cập nhật các công nghệ bảo mật như mã hóa đầu cuối.

“Chúng tôi muốn mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng bằng cách kết hợp sức mạnh của kết nối cộng đồng trên Facebook với khả năng nhắn tin riêng tư”, phía Meta cho biết trong một tuyên bố trước đó.

Đối với đa số người dùng phổ thông, thay đổi này không gây mất mát về dữ liệu. Toàn bộ lịch sử trò chuyện, hình ảnh và danh bạ vẫn được giữ nguyên và đồng bộ hóa hoàn toàn trên giao diện mới. Tuy nhiên, đối với những người làm việc văn phòng vốn ưa chuộng giao diện tối giản, không quảng cáo của Messenger.com, đây là một sự bất tiện đáng kể.

Hiện tại, người dùng vẫn có thể sử dụng app Messenger độc lập trên các nền tảng di động như iOS và Android mà không chịu ảnh hưởng từ thông báo này.

Cuốn sách phơi bày mặt tối của Facebook

"Broken Code" của Jeff Horwitz dựa trên hơn 25.000 trang tài liệu nội bộ, tiết lộ những tranh cãi, xung đột bên trong Facebook cùng tác động khôn lường của nó đến nhân loại. Tác giả tập trung vào những biến động dữ dội của mạng xã hội lớn nhất hành tinh trong những năm gần đây.

Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI

Meta đang xây dựng trợ lý AI riêng cho CEO Zuckerberg và triển khai hàng loạt công cụ AI nội bộ, trong bối cảnh công ty muốn vận hành tinh gọn để cạnh tranh với các startup AI.

07:30 25/3/2026

Apple giữ lại giao diện gây tranh cãi

Giao diện Liquid Glass tiếp tục nằm trong định hướng dài hạn của Apple, mặc cho trưởng nhóm thiết kế dự án này vừa rời sang Meta.

08:30 17/3/2026

Bị cấm, Facebook vẫn 'nhận tiền' để quảng cáo cờ bạc

Bất chấp lệnh cấm tại nhiều quốc gia châu Á và Trung Đông, Meta vẫn để lọt quảng cáo cờ bạc trực tuyến xuất hiện tràn lan trên nền tảng của mình.

09:40 16/1/2026

Việt Anh

  • Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

  • Facebook

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

Da co cach chan hoan toan YouTube Shorts hinh anh

Đã có cách chặn hoàn toàn YouTube Shorts

4 giờ trước 06:27 17/4/2026

0

YouTube vừa cho phép đặt giới hạn thời gian xem Shorts về 0 phút, giúp người dùng quản lý thời gian cũng như lượng nội dung tiếp cận trong ngày.

