Không chỉ là gene, đây mới là yếu tố định hình chiều cao

Không chỉ do gene hay uống sữa, chiều cao của trẻ còn phụ thuộc vào một yếu tố ít ai để ý đó là hormone tăng trưởng.

Một trong những "chìa khóa bí ẩn" quan trọng nhất kiểm soát quá trình phát triển chiều cao của trẻ chính là hormone tăng trưởng (GH).

Đây là loại hormone do tuyến yên trong não tiết ra, đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển của xương, sụn và cơ bắp. Nói cách khác, dù trẻ ăn tốt đến đâu, hormone tăng trưởng hoạt động không hiệu quả, chiều cao vẫn có thể bị hạn chế.

Hormone tăng trưởng hoạt động như thế nào?

Theo Cleveland Clinic, hormone GH không liên tục tiết ra suốt ngày mà được giải phóng mạnh nhất trong khi ngủ sâu, đặc biệt vào ban đêm. Hormone này kích thích gan sản xuất IGF-1, yếu tố quan trọng giúp xương dài ra và cơ thể phát triển toàn diện.

Khi hormone tăng trưởng hoạt động tốt:

Xương phát triển chiều dài tối ưu

Cơ bắp săn chắc hơn

Quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả

Trẻ có cơ hội đạt chiều cao tối đa theo tiềm năng di truyền

Ngược lại, thiếu hụt GH có thể khiến trẻ chậm lớn, thấp còi hoặc phát triển không đồng đều.

Hai "giai đoạn vàng" hormone tăng trưởng quyết định chiều cao

Dù hormone tăng trưởng đóng vai trò quan trọng xuyên suốt quá trình phát triển, không phải giai đoạn nào cơ thể cũng tận dụng yếu tố này như nhau. Dưới đây là 2 "cửa sổ vàng" đặc biệt quan trọng, khi hormone tăng trưởng hoạt động mạnh mẽ nhất và có thể tạo ra bước nhảy vọt rõ rệt về chiều cao:

- Giai đoạn 0-2 tuổi: Đây là thời kỳ tốc độ phát triển thể chất nhanh nhất sau sinh. Nếu trẻ được cung cấp đủ dinh dưỡng, ngủ tốt và sức khỏe ổn định, hormone tăng trưởng sẽ hỗ trợ tối đa cho sự phát triển chiều dài xương.

- Tuổi dậy thì: Đây là "cú bứt tốc" chiều cao cuối cùng trước khi sụn tăng trưởng đóng lại:

Bé gái thường tăng trưởng mạnh ở 10-14 tuổi

Bé trai thường tăng trưởng mạnh ở 12-16 tuổi

Nếu bỏ lỡ giai đoạn này, cơ hội cải thiện chiều cao về sau sẽ rất hạn chế.

Giai đoạn 0-2 tuổi là thời kỳ tốc độ phát triển thể chất nhanh nhất sau sinh. Ảnh: Baamboozle.

Điều gì ảnh hưởng hormone tăng trưởng?

Theo Mayo Clinic, hormone tăng trưởng được xem là yếu tố quan trọng quyết định chiều cao, nhưng cơ thể không phải lúc nào cũng sản sinh hormone này ở mức tối ưu. Nhiều yếu tố trong lối sống hàng ngày có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình tiết hormone tăng trưởng, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển chiều cao của trẻ.

Giấc ngủ

Hormone tăng trưởng được tiết ra mạnh nhất khi cơ thể bước vào giai đoạn ngủ sâu, đặc biệt trong khung giờ từ khoảng 22h đến 2h sáng. Nếu trẻ thường xuyên thức khuya, ngủ không đủ giấc hoặc chất lượng giấc ngủ kém, lượng GH tiết ra có thể suy giảm đáng kể. Đây là lý do ngủ sớm không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh mà còn hỗ trợ tối đa quá trình phát triển chiều cao.

Dinh dưỡng

Hormone tăng trưởng cần môi trường dinh dưỡng đầy đủ để phát huy tác dụng. Chế độ ăn thiếu protein, kẽm, vitamin D, canxi hoặc các vi chất quan trọng khiến cơ thể giảm khả năng phát triển xương dù hormone vẫn được sản xuất.

Ngược lại, trẻ được bổ sung đầy đủ: đạm chất lượng cao, canxi, vitamin D, kẽm sẽ có điều kiện tốt hơn để hormone tăng trưởng phát huy tối đa vai trò.

Vận động thể chất

Hoạt động thể chất thường xuyên, đặc biệt là các môn như bơi lội, bóng rổ, nhảy dây hoặc chạy bộ, có thể thúc đẩy cơ thể tăng sản xuất GH tự nhiên. Khi vận động, cơ thể không chỉ phát triển cơ xương mà còn cải thiện trao đổi chất, hỗ trợ hormone hoạt động hiệu quả hơn.

Căng thẳng và stress kéo dài

Ít ai ngờ rằng áp lực học tập, căng thẳng tâm lý hoặc stress kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố. Stress làm tăng cortisol - hormone cản trở hoạt động của hormone tăng trưởng, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến chiều cao.

Béo phì hoặc rối loạn chuyển hóa

Trẻ thừa cân, béo phì có nguy cơ rối loạn nội tiết, dễ dậy thì sớm hoặc giảm hiệu quả hormone tăng trưởng. Điều này có thể khiến xương đóng sớm hơn, làm giảm tiềm năng chiều cao cuối cùng.

Nếu trẻ có các dấu hiệu sau, cha mẹ nên cảnh giác và cho con kiểm tra sớm:

Tăng trưởng dưới 4-5 cm/năm

Thấp hơn rõ rệt so với bạn bè cùng tuổi

Dậy thì quá sớm hoặc quá muộn

Cân nặng, chiều cao phát triển bất thường

Việc phát hiện sớm các vấn đề nội tiết có thể giúp trẻ cải thiện cơ hội phát triển chiều cao tốt hơn.