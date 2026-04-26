6 yếu tố quyết định chiều cao của trẻ

Chiều cao của trẻ không chỉ do gene mà còn phụ thuộc vào chế độ ăn uống, giấc ngủ, vận động... Nếu hiểu đúng, cha mẹ có thể giúp con phát triển tối đa tiềm năng chiều cao.

Yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chiều cao của một người. Tuy nhiên, nhiều yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến chiều cao. Chúng bao gồm các yếu tố như dinh dưỡng, mất cân bằng nội tiết tố, tập thể dục và các vấn đề sức khỏe tim mạch, tất cả đều có thể tác động đến quá trình phát triển chiều cao.

Di truyền

Di truyền là yếu tố chính ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ. Nhìn chung, nếu cha mẹ có vóc dáng cao, con cái của họ cũng có khả năng cao. Trên thực tế, các nhà khoa học đã xác định được hơn 700 gene khác nhau quyết định chiều cao của một người, trong đó một số ảnh hưởng đến các sụn tăng trưởng và một số khác ảnh hưởng đến việc sản xuất hormone tăng trưởng. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi cả bố và mẹ đều có chiều cao trung bình hoặc thấp hơn, con của họ vẫn có thể cao lớn khi trưởng thành.

Chế độ dinh dưỡng

Việc nhận thức được chế độ dinh dưỡng phù hợp là "chìa khóa vàng" rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Một chế độ ăn lý tưởng cần đảm bảo:

Protein: có trong trứng, thịt, cá, sữa - giúp xây dựng cơ và xương.

Canxi: có trong sữa, phô mai, cá nhỏ - hỗ trợ cấu tạo xương.

Vitamin D: giúp hấp thu canxi, có từ ánh nắng và thực phẩm.

Kẽm: có trong thịt bò, hải sản, các loại hạt - hỗ trợ tăng trưởng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ, là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ thấp còi.

Ngoài gene, nhiều yếu tố có thể tác động đến chiều cao của trẻ.

Tình trạng sức khỏe

Tình trạng phát triển của trẻ có thể bị ảnh hưởng do một số bệnh lý nhất định. Ví dụ như các vấn đề về tim mạch, thận và hen suyễn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển. Sự mất cân bằng hormone, như thiếu hormone tăng trưởng hoặc tuyến giáp hoạt động kém, cũng có thể ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ.

Một số bệnh lý như viêm khớp, bệnh celiac và một số dạng ung thư cũng có thể khiến con bạn thấp hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Hoạt động thể chất

Tập thể dục thường xuyên và các hoạt động thể chất như bơi lội, chạy bộ và chơi đùa có thể giúp trẻ em tăng chiều cao tối đa. Hoạt động thể chất kích hoạt hormone tăng trưởng trong cơ thể, hỗ trợ sự phát triển của xương.

Giấc ngủ

Hormone tăng trưởng được tiết ra mạnh nhất khi trẻ ngủ sâu vào ban đêm, đặc biệt trong khoảng 22h-2h. Nếu trẻ ngủ muộn, ngủ không sâu hoặc thường xuyên bị gián đoạn giấc ngủ, quá trình này sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, khiến chiều cao khó đạt mức tối ưu dù chế độ dinh dưỡng có tốt đến đâu. Để tận dụng "thời điểm vàng" này, trẻ nên:

Đi ngủ trước 22h (lý tưởng là 21h–21h30).

Ngủ đủ số giờ theo độ tuổi (8-12 giờ tùy giai đoạn).

Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Các yếu tố môi trường

Các hoàn cảnh bên ngoài, bao gồm tiếp xúc với các chất độc hại hoặc chất độc, hút thuốc lá trong thời kỳ mang thai hoặc căng thẳng trong thời niên thiếu, có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển.

Mỗi đứa trẻ phát triển với tốc độ riêng của mình. Mặc dù các yếu tố này đóng vai trò nhất định, chiều cao không phải là thước đo chính xác về sức khỏe hay tiềm năng của một đứa trẻ. Điều quan trọng hơn cả là tập trung vào duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và năng động để trẻ phát triển ổn định.