Đường huyết, mỡ máu tăng vọt vì một thói quen sau ăn của nhiều người

Thói quen nằm ngay sau bữa ăn tưởng chừng vô hại nhưng có thể âm thầm ảnh hưởng đến tiêu hóa, đường huyết, mỡ máu. Những tác động này thường tích tụ theo thời gian mà bạn khó nhận ra.

Không ít người, dù trẻ hay lớn tuổi, đều cảm thấy muốn nằm nghỉ một chút sau bữa ăn. Có người xem đó là cách thư giãn quen thuộc, có người lại nghĩ nằm xuống sẽ giúp cơ thể dễ tiêu hóa hơn sau khi ăn no. Tuy nhiên, thói quen sau khi ăn tưởng chừng vô hại này liệu có thực sự tốt cho sức khỏe?

Trên thực tế, việc nằm ngay sau khi ăn không đơn giản như nhiều người nghĩ. Nếu duy trì lâu dài, những ảnh hưởng tiêu cực có thể âm thầm tích tụ theo thời gian mà không phải ai cũng nhận ra ngay từ đầu, theo Sohu.

Gây khó tiêu và trào ngược dạ dày

Sau ăn, nhiều người cảm thấy ợ chua, nóng rát, đầy hơi... thường nghĩ do ăn quá no hoặc nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, tư thế cơ thể cũng ảnh hưởng lớn đến tiêu hóa.

Thông thường, sau khi ăn xong, dạ dày cần thời gian tiêu hóa và làm rỗng. Nếu nằm ngay, thức ăn và dịch vị dễ trào ngược lên thực quản. Về lâu dài, điều này có thể làm suy yếu cơ vòng thực quản, tăng nguy cơ viêm thực quản trào ngược.

Nghiên cứu cho thấy khoảng 60% triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản có liên quan đến thói quen ăn uống không hợp lý, trong đó nằm ngay sau ăn là yếu tố phổ biến. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn kích thích niêm mạc thực quản lâu dài, có thể dẫn đến viêm, thậm chí biến chứng nặng hơn.

Ảnh hưởng đến đường huyết

Nhiều người nghĩ nằm sau ăn chỉ là do lười, không liên quan đến đường huyết. Nhưng thực tế, sau bữa ăn, cơ thể cần vận động cơ bắp để giúp sử dụng glucose.

Nếu nằm ngay, đường huyết sẽ tăng cao hơn và giảm chậm hơn, có nghĩa là cơ thể bỏ lỡ cơ hội điều chỉnh tự nhiên. Ngược lại, vận động nhẹ sau ăn làm mức đường huyết tăng thấp hơn và thời gian phục hồi nhanh hơn. Đặc biệt, người lớn tuổi vốn có chuyển hóa kém cần đi lại nhẹ nhàng sau ăn cũng giúp ổn định chuyển hóa tốt hơn.

Tăng rối loạn mỡ máu

Không chỉ ảnh hưởng đến đường huyết, việc nằm ngay sau khi ăn còn tác động rõ rệt đến mỡ máu - yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Sau bữa ăn, đặc biệt là bữa nhiều chất béo, cơ thể sẽ bước vào giai đoạn tăng lipid sau ăn, khi triglycerid trong máu tăng lên để phục vụ quá trình vận chuyển và chuyển hóa chất béo.

Nếu bạn vận động nhẹ, các cơ sẽ sử dụng một phần năng lượng này, giúp giảm lượng mỡ lưu hành trong máu. Ngược lại, khi nằm hoặc ngồi bất động, quá trình này diễn ra chậm hơn, khiến triglycerid tồn tại lâu hơn trong máu, dễ tích tụ tại thành mạch.

Về lâu dài, tình trạng này có thể góp phần làm rối loạn mỡ máu, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Đặc biệt ở những người đã có nền tảng chuyển hóa kém, thừa cân hoặc trung niên, thói quen "ăn xong là nằm" có thể âm thầm thúc đẩy các vấn đề tim mạch mà không có biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu.

Nằm xuống ngay khi ăn có thể tác động tiêu cực đối với sức khỏe, đặc biệt với những người thừa cân, người già. Ảnh: Shutterstock.

Tăng nguy cơ ảnh hưởng đến phổi

Nhiều người nghĩ ăn uống không liên quan đến hô hấp, nhưng khi nằm, nếu xảy ra trào ngược, dịch dạ dày có thể bị hít vào đường thở. Dù không biểu hiện ngay, việc lặp lại nhiều lần có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng phổi.

Đặc biệt phổ biến ở người lớn tuổi có chức năng nuốt suy giảm, phản xạ ho yếu hơn nên những lần sặc nhẹ có thể không được loại bỏ kịp thời, lâu dần trở thành nguy cơ tiềm ẩn.

Ảnh hưởng đến cơ và khớp

Nhiều người cho rằng nằm một lúc sau ăn chỉ là nghỉ ngơi ngắn, không ảnh hưởng gì đến cơ bắp. Nhưng nếu lặp lại mỗi ngày, tổng lượng vận động sẽ giảm đáng kể mức độ hoạt động tổng thể. Các khớp cũng bị ảnh hưởng do ít vận động, dễ cứng, đặc biệt là khớp gối và khớp háng. Sức cơ giảm còn làm giảm khả năng giữ thăng bằng, tăng nguy cơ té ngã.

Tăng gánh nặng tim mạch và não

Sau bữa ăn, máu sẽ dồn nhiều hơn đến hệ tiêu hóa. Nếu nằm ngay, việc điều hòa lưu lượng máu có thể bị ảnh hưởng, khiến huyết áp và nhịp tim dao động. Thiếu vận động còn làm sự dao động này rõ rệt hơn. Về lâu dài, điều này có thể gây áp lực lên mạch máu, làm tăng nguy cơ các biến cố tim mạch và não.

Dưới đây là một số lời khuyên sau khi ăn và trong sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe:

Sau ăn nên ngồi thẳng hoặc đứng, tránh nằm ngay

Vận động nhẹ như đi bộ để hỗ trợ tiêu hóa và trao đổi chất

Duy trì tập thể dục đều đặn để tăng sức cơ và độ linh hoạt khớp

Ăn uống hợp lý, hạn chế đồ nhiều dầu mỡ, không ăn quá no

Giữ thói quen sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc.