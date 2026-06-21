Không chỉ cơn đau, các dấu hiệu này có thể là cảnh báo của ung thư

Ung thư không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những cơn đau. Ho kéo dài, mệt mỏi dai dẳng, khó nuốt, loét miệng hay sụt cân bất thường đều có thể là tín hiệu cảnh báo sớm.

Không nên chủ quan với những vết loét miệng kéo dài vì có thể là nguy cơ ung thư cao. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều người cho rằng ung thư thường khởi phát bằng những cơn đau dữ dội, khối u lớn hoặc một biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế lại khác. Không ít trường hợp ung thư xuất hiện âm thầm với những triệu chứng rất dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thông thường.

Các bác sĩ ung bướu cảnh báo một cơn ho kéo dài, tình trạng mệt mỏi dai dẳng, đầy hơi, loét miệng lâu lành hay sụt cân không rõ nguyên nhân đều có thể là những tín hiệu cơ thể phát ra từ rất sớm. Điều đáng lo ngại là nhiều người thường tự điều trị hoặc cho rằng đó chỉ là hệ quả của căng thẳng, tuổi tác hoặc chế độ sinh hoạt.

Khi chứng khó nuốt không chỉ là trào ngược dạ dày

Theo India Times, khó nuốt thường bị quy cho đồ ăn cay nóng, trào ngược axit hoặc thói quen ăn uống không điều độ. Vì vậy, nhiều người chỉ thay đổi thực đơn hoặc dùng thuốc mà không đi khám.

Theo bác sĩ Saadvik Raghuram Y, chuyên gia ung bướu tại Bệnh viện CARE (Hyderabad, Ấn Độ), những khi vấn đề về nuốt kéo dài hàng tuần hoặc trở nên tồi tệ hơn, bạn nên đi khám.

"Nhiều triệu chứng ung thư có thể giống các vấn đề sức khỏe hàng ngày. Người bệnh dễ cho rằng khó nuốt chỉ là chứng tăng axit dạ dày, chảy máu bất thường là rối loạn nội tiết hoặc vết loét miệng kéo dài do ăn đồ cay nóng hay căng thẳng. Tuy nhiên, nếu các dấu hiệu này tồn tại nhiều tuần hoặc liên tục tái phát, cần được đánh giá y khoa thay vì tự điều trị trong thời gian dài", chuyên gia này nhận định.

Phần lớn trường hợp khó nuốt không phải ung thư, nhưng khi triệu chứng kéo dài hoặc nặng dần theo thời gian, không nên chủ quan.

Kiểu mệt mỏi ngủ bao nhiêu cũng không hết

Trong cuộc sống hiện đại, cảm giác kiệt sức dường như đã trở nên quen thuộc. Áp lực công việc, thiếu ngủ và các trách nhiệm gia đình khiến nhiều người xem mệt mỏi là điều bình thường.

Tuy nhiên, mệt mỏi liên quan đến ung thư thường khác với sự mệt mỏi thông thường. Người bệnh có thể vẫn cảm thấy kiệt sức dù đã nghỉ ngơi đầy đủ, đồng thời tình trạng này ảnh hưởng dần đến các hoạt động hàng ngày.

Tiến sĩ Vijay Karan Reddy, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Arete (Ấn Độ), nhận định một trong những thách thức lớn nhất trong chăm sóc ung thư là các triệu chứng ban đầu hiếm khi xuất hiện đột ngột. "Mọi người thường cho rằng đó là do căng thẳng, tuổi già, chứng ợ chua, thay đổi nội tiết tố hoặc lịch trình bận rộn", chuyên gia này cho hay.

Tuy nhiên, mệt mỏi kéo dài kèm theo sụt cân không rõ nguyên nhân, đầy hơi tái diễn, ho dai dẳng hoặc thay đổi thói quen đại tiện kéo dài nhiều tuần đều là những dấu hiệu đáng được chú ý.

Những dấu hiệu nhỏ trên cơ thể là cảnh báo đỏ sức khỏe đang có vấn đề, cần kiểm tra sức khỏe ngay kẻo hối không kịp. Ảnh: Parade.

Loét miệng, chảy máu và các triệu chứng nhỏ kéo dài bất thường

Hầu như ai cũng từng bị nhiệt miệng hoặc loét miệng. Đa số sẽ tự khỏi sau vài ngày. Nhưng nếu vết loét tồn tại nhiều tuần, tái phát liên tục hoặc ngày càng đau hơn, người bệnh nên đi kiểm tra.

Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng với các trường hợp chảy máu bất thường. Máu trong phân thường bị đổ lỗi cho bệnh trĩ, máu trong nước tiểu có thể bị nhầm là nhiễm trùng tiết niệu, còn xuất huyết âm đạo bất thường dễ bị quy cho rối loạn nội tiết.

Dù vậy, đây đều là những tín hiệu cảnh báo quan trọng của cơ thể và cần được bác sĩ đánh giá nếu xuất hiện kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

"Điều khiến các bác sĩ ung thư lo ngại nhất là xu hướng coi nhẹ sự khó chịu cho đến khi nó bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Ung thư không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những cơn đau dữ dội", tiến sĩ Saadvik nói thêm.

Sụt cân không chủ ý không phải lúc nào cũng là tin vui

Nhiều người cảm thấy hài lòng khi cân nặng giảm xuống mà không cần ăn kiêng hay tập luyện. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh việc giảm cân bất thường luôn cần được tìm nguyên nhân.

Sụt cân có thể liên quan đến nhiều tình trạng khác nhau như bệnh tuyến giáp, nhiễm trùng, rối loạn tiêu hóa hoặc một số loại ung thư. Đặc biệt, nếu giảm cân đi kèm mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc các triệu chứng tiêu hóa dai dẳng, việc thăm khám càng trở nên cần thiết.

Đừng đợi đến khi đau mới đi khám

Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến nhất là ung thư luôn gây đau đớn ngay từ đầu. Thực tế, nhiều loại ung thư phát triển âm thầm trong thời gian dài mà không gây đau hoặc chỉ tạo ra những triệu chứng rất nhẹ, hòa lẫn vào cuộc sống hàng ngày.

Một cơn ho kéo dài có thể bị đổ lỗi cho ô nhiễm không khí. Đầy bụng tái diễn dễ bị cho là do ăn uống thất thường. Những thay đổi trong thói quen đi vệ sinh thường được giải thích bằng chế độ ăn.

Tiến sĩ Vijay Karan Reddy khuyến cáo mọi người nên chú ý đến "mẫu hình" triệu chứng thay vì từng biểu hiện riêng lẻ. Khi cơ thể liên tục gửi đi cùng một tín hiệu trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, đó có thể là lời cảnh báo cần được lắng nghe.

Tương tự, tiến sĩ Saadvik cũng khẳng định khám sức khỏe định kỳ và tư vấn y tế kịp thời có thể giúp phát hiện vấn đề sớm và điều trị hiệu quả hơn.