Không ai giống Jason Statham

“Gã hói điển trai” suốt nhiều năm miệt mài hoạt động ở Hollywood vẫn trung thành với một kiểu vai diễn. Kỳ lạ là số đông khán giả yêu thích anh ở điều này.

Genre: Hành động

Director: David Ayer

Cast: Jason Statham, David Harbour, Michael Peña, Jason Flemyng...

Rating: 6.5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim.

Hollywood từng một thời “mê mẩn” hình mẫu người hùng cô độc: một gã cục súc sống ngoài lề xã hội, bị cuộc đời nghiền nát. Nhưng sau cái lớp vỏ rệu rã ấy lại là tay “không phải dạng vừa”, khi sở hữu một bộ kỹ năng sát thủ, đủ để hạ gục cả một tổ chức hay băng đảng…

Với A Working Man (tựa Việt: Mật vụ phụ hồ), David Ayer - đạo diễn đứng sau thành công của End of Watch và Fury - đã cố gắng thổi luồng sinh khí mới vào công thức có phần quen thuộc tới cũ kỹ này. Nó thể hiện qua các chất liệu hành động, trong cả sự ngông không kiểm soát của “gã hói” Jason Statham - thứ khiến nhiều khán giả phát cuồng trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Chuyện phim bắt đầu bằng khung cảnh đời thường, khi Levon Cade (Statham) rũ bỏ quá khứ làm lính đặc nhiệm, để bắt đầu cuộc sống bình dị với nghề phụ hồ tại một công trường xây dựng. Vợ mất vài năm trước, mong muốn của anh lúc này chỉ gói gọn trong những ngày bình yên bên cô con gái nhỏ.

Rồi ngày kia, con gái của gia đình chủ thầu, cũng là bạn thân của anh, bất ngờ bị mất tích đầy bí ẩn. Levon buộc phải quay lại con đường bạo lực. Lần theo dấu vết, gã phụ hồ phát hiện mình đang đối đầu với một tổ chức tội phạm buôn người quy mô lớn, với mạng lưới hoạt động ngầm ngay trong lòng thành phố.

Câu chuyện không lạ

Jason Statham, như thường lệ, vẫn tỏa sáng với phong độ ổn định trong kiểu phim hành động quen thuộc. Mặc dù vậy, A Working Man trên thực tế vẫn chưa thoát khỏi cái mác rập khuôn, có chút lười biếng trong phát triển kịch bản.

Tiếc nuối lớn nhất về tác phẩm là việc cố bám sát cấu trúc ba hồi kinh điển cùng những tình tiết thương hiệu của dòng phim hành động giật gân, nhưng lại không thực sự làm chủ được nhịp độ. A Working Man mở ra với tiết tấu chậm rãi, phác họa Levon là một công nhân mẫn cán và người cha hiền lành, dành trọn tình thương cho con.

Nhưng chưa kịp đào sâu vào cuộc sống của nhân vật, cú ngoặt đã bất ngờ xảy ra, đẩy Levon vào một cuộc điều tra gấp gáp. Cũng từ đây, không còn cú twist nào đủ hấp dẫn đẩy chuyện phim đạt đến điểm “bùng nổ”.

Phim có ngân sách chỉ khoảng 40 triệu USD .

Những xung đột trong phim nhìn chung khá công thức, chưa cho thấy nhiều phát hiện sáng tạo hay những nút thắt tạo chiều sâu cho câu chuyện. Kẻ phản diện bị xây dựng sơ sài đến mức không rõ động cơ, mục tiêu hay tính cách, “tồn tại để bị đánh bại”. Tất cả khiến hành trình của mật vụ Levon chỉ còn là một con đường bằng phẳng. Gã gần như không có đối thủ xứng tầm, cũng chẳng khó khăn nào đủ sức ngáng chân mà cứ mãi giữ thế thắng như chẻ tre.

Điểm đáng tiếc khác là A Working Man chưa đào sâu mối quan hệ cha con giữa Levon và con gái, cũng không cho nhân vật cơ hội giằng xé nội tâm khi quay lại con đường giết chóc mà bản thân từng từ bỏ. Tác phẩm thiếu đi sự khám phá đời sống tầng lớp lao động như nhan đề đầy hứa hẹn của nó. Thay vì đào sâu thân phận của một “người lao động” bị cuốn vào thế giới ngầm, phim gấp gáp dịch chuyển về quỹ đạo cũ: một anh hùng đơn độc, bất khả chiến bại trong hành trình đối đầu lũ người xấu xa.

Nhiều cây bút phê bình quốc tế đồng quan điểm rằng cốt truyện phim quá đơn giản, dễ đoán. Variety nhận xét tác phẩm “chọn cách an toàn đến mức rập khuôn”, còn The Times cho rằng đứa con tinh thần của David Ayer “nặng nề với những ý tưởng phức tạp nhưng lại thiếu sự thực hiện đúng mức”.

Ở thời điểm mà khán giả ngày càng khắt khe, đòi hỏi về những kịch bản nhiều tầng nghĩa, việc kể lại một câu chuyện cũ mà không có ngôn ngữ phá cách như vậy rất dễ bị thờ ơ. Thế nhưng, bất ngờ là A Working Man lại chiếm được cảm tình của số đông khán giả.

Nguyên nhân, không gì khác ngoài màn trình diễn của ngôi sao Jason Statham - điều đã biến một kịch bản quen thuộc đến dễ đoán trở nên hấp dẫn.

Cảnh hành động ‘đã’

Jason Statham của A Working Man có nhiều điểm tương đồng so với những gì khán giả thấy về anh trong The Transporter, Parker hay Wrath of Man... Với ánh mắt lạnh như thép, cơ bắp rắn rỏi cùng khả năng ra đòn dứt khoát, rất “lực”, sự xuất hiện của “gã đầu hói điển trai” khiến người xem yên tâm rằng yếu tố hành động trong phim sẽ không khiến họ thất vọng.

Jason Statham như thường lệ vẫn làm người xem hào hứng với những cảnh hành động đã mắt.

Anh hóa thân vào Levon Cade không nhiều khác biệt với những vai diễn trước đó. Nhưng cũng chính sự nhất quán ấy lại là điều khán giả của dòng phim này trông đợi.

Các phân đoạn chiến đấu của Statham phân bổ với tần suất dày đặc, với độ kịch tính, bạo lực luôn ở mức độ rất cao. Hiệu quả “ép phê” càng được thể hiện rõ nhờ các cú máy cận bám sát chuyển động nhân vật, kết hợp âm nhạc đẩy tiết tấu trở nên gấp gáp.

David Ayer biết cách thỏa mãn người xem khi tập trung khắc họa tính chân thực, khốc liệt của từng cuộc chiến, thay vì lạm dụng kỹ xảo hay hiệu ứng slow-motion dễ bắt gặp ở nhiều tựa phim cùng thể loại. Việc khai thác tốt không gian cũng khiến trải nghiệm thị giác trở nên thú vị hơn.

Nhờ vậy, phần hành động của A Working Man được xử lý và dàn dựng gọn gàng, hiệu quả mà không màu mè. Dẫu vậy, hạn chế kịch bản khiến bầu không khí hồi hộp ít nhiều bị tác động, đặc biệt khi người xem cảm thấy nhân vật chính không bao giờ thực sự gặp nguy hiểm.

A Working Man hiện thu về 66 triệu USD trên toàn cầu.

Với A Working Man, khán giả khó tìm thấy một bước ngoặt mới cho dòng phim hành động, nhưng lại bắt gặp ở đó thứ cảm giác hào hứng quen thuộc mà họ vẫn chờ đợi ở một tác phẩm giải trí đơn thuần. Tại Hollywood, nơi mọi ngôi sao đều phải chạy đua để không ngừng làm mới hình ảnh bản thân, Jason Statham lại vẫn cương quyết “đứng yên”. Và lạ thay, chính sự cứng đầu ấy lại khiến anh trở thành gương mặt không bị thay thế.

Còn với David Ayer, sau hàng loạt dự án chưa thành công, dường như vẫn chưa chứng tỏ được khả năng trở lại thời kỳ đỉnh cao. A Working Man tiếp tục là một phép thử an toàn của nam đạo diễn. Nhưng trong guồng quay điên cuồng của điện ảnh, sự an toàn đôi khi lại là con đường ngắn nhất dẫn đến việc bị lãng quên.