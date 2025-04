Tranh cãi quanh cảnh khỏa thân của Blake Lively

Blake Lively cáo buộc ê-kíp thiếu các biện pháp bảo vệ khi quay cảnh khỏa thân trong “It ends with us”. Song, bạn diễn của cô lên tiếng bác bỏ điều này.

Theo Fox News, đơn kiện của Blake Lively (được đệ trình hồi tháng 12/2024 và cập nhật vào tháng 2/2025) có đề cập việc cô phải quay cảnh sinh nở trong bộ phim It ends with us, mà thiếu “những biện pháp bảo vệ tiêu chuẩn của ngành công nghiệp đối với việc quay cảnh khỏa thân”.

Cụ thể, nữ diễn viên cáo buộc đạo diễn Baldoni không đóng phim trường, cho phép nhiều người không liên quan đến cảnh quay có mặt, trong khi cô "gần như khỏa thân với đôi chân dang rộng trên bàn đẻ, chỉ có một mảnh vải nhỏ che bộ phận nhạy cảm".

Song mới đây, bạn diễn của cô, Adam Mondschein (thủ vai bác sĩ Dunbar trong phim), đã bác bỏ cáo buộc của Blake Lively. "Tôi sẽ không suy đoán về động cơ của cô Lively khi nhắc đến tên tôi trong đơn kiện. Nhưng trải nghiệm của tôi khi làm việc cùng Lively hoàn toàn khác với những gì cô ấy mô tả.

Nếu được triệu tập ra tòa làm chứng, tôi sẽ khai đầy đủ và đúng sự thật. Đặc biệt, tôi sẽ lưu ý rằng cô Lively không 'gần như khỏa thân' trong cảnh quay đó. Trang phục của cô ấy gồm áo choàng bệnh viện kín, quần short đen, và một miếng hóa trang che thân trên để tạo hiệu ứng mang thai, cùng với những đồ bảo hộ cá nhân do cô ấy tự chọn", Mondschein nói.

Một cảnh trong phim của Blake Lively. Ảnh: Page Six.

Nam diễn viên cho biết thêm Blake Lively chưa từng phàn nàn hay tỏ ra khó chịu, vì không có điều gì bất thường hay không phù hợp xảy ra trên phim trường It ends with us. “Mọi thứ diễn ra hoàn toàn chuyên nghiệp”, ông khẳng định.

Trước đó, Blake Lively đã nêu chi tiết các cáo buộc về việc bị quấy rối tình dục, trả đũa, cố ý gây tổn hại tinh thần và nhiều hành vi sai phạm khác do Justin Baldoni và Alex Heath gây ra trong một đơn khiếu nại nộp lên Sở Dân quyền bang California vào ngày 20/12/2024, sau đó tiếp tục khởi kiện tại tòa án liên bang vào ngày 31/12/2024.

Cùng ngày Lively đệ đơn lên tòa án liên bang, Baldoni cũng nộp đơn kiện trị giá 250 triệu USD nhắm vào tờ New York Times, liên quan đến một bài báo cáo buộc anh đứng sau chiến dịch bôi nhọ Blake Lively.

Vài tuần sau, Baldoni tiếp tục đệ đơn kiện phỉ báng trị giá 400 triệu USD khác, nêu đích danh Lively và Ryan Reynolds. Trong đơn kiện này, tài tử cáo buộc cặp đôi đã cố gắng chiếm đoạt It ends with us và tạo dựng một câu chuyện theo hướng có lợi cho họ.