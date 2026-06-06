Khởi tố vụ án tài xế say xỉn tông liên hoàn làm 1 người tử vong ở Hà Nội

Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh khiến một phụ nữ tử vong.

Ngày 6/6, nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, liên quan vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa) khiến 3 người thương vong.

Tài xế được xác định là ông Nguyễn Văn S (SN 1960, trú phường Yên Hòa, Hà Nội).

Tài xế gây ra vụ tai nạn liên hoàn vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: VTC News.

Khoảng 18h49 ngày 6/3, ông S lái ôtô mang biển kiểm soát 30A - 536.89 đi trên đường Nguyễn Chánh theo hướng Trần Duy Hưng.

Khi đến khu vực trước chung cư Nam Trung Yên, xe của ông S va chạm liên hoàn với nhiều phương tiện đang đi trên đường. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương, 6 ôtô và 4 xe máy bị tông trúng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông cùng Công an phường Yên Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, tài xế gây tai nạn có nồng độ cồn 0,264 mg/l khí thở.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời thực hiện các biện pháp tố tụng.