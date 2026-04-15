Tài xế ôtô đâm nhiều xe máy ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trong khu đô thị ở Hà Nội, tài xế ôtô sau khi được lực lượng chức năng kiểm tra đã xác định người này vi phạm nồng độ cồn.

Theo Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra vào tối 14/4, đơn vị đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm đồng thời tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ôtô nhãn hiệu Mercedes GLK 250 mang BKS: 30K-366.XX.

Theo đó, kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế L.T.K. ở mức 0,212 mg/L khí thở.

Phương tiện gây tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 14/4, ôtô nhãn hiệu Mercedes GLK 250 mang BKS: 30K-366.XX do tài xế Lê T.K. điều khiển đang di chuyển trong khu đô thị (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), thì xảy ra va chạm với xe máy BKS: 29AN-021.XX do anh Nguyễn V.M. điều khiển lưu thông cùng chiều.

Chưa dừng lại đó, chiếc ôtô 30K-366.XX tiếp tục đâm trực diện vào vòng xuyến rồi va chạm thêm với xe máy BKS: 29D2-333.XX do anh Nguyễn T.H. điều khiển chở theo vợ là Trịnh T.V.A.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, các phương tiện đều bị hư hỏng; chị T.V.A. bị thương, đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy tổ chức khám nghiệm, điều tra theo quy định.