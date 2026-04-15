Phá két sắt trộm 18,5 chỉ vàng và 70 triệu đồng

Nguyễn Văn Huy đột nhập vào nhà người cùng làng, phá két sắt trộm 18,5 chỉ vàng, khoảng 70 triệu đồng tiền mặt rồi mang đi trả nợ, đánh bạc và ăn tiêu.

Công an xã Hòa Phú (TP Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 2005; trú tại xã Hòa Phú, TP Hà Nội) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Ngày 6/2/2026, Công an xã Hoà Phú nhận được tin báo của anh H (SN 1995) về việc bị đối tượng đột nhập vào nhà ở thôn Phú Đức, xã Hòa Phú, phá két sắt, lấy trộm 18,5 chỉ vàng và khoảng 70 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Nguyễn Văn Huy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hòa Phú đã tiến hành xác minh, làm rõ sự việc. Đến ngày 9/4/2026, Công an xã Hòa Phú đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Huy (SN 2005; trú tại xã Hòa Phú, TP Hà Nội).

Quá trình làm việc, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Số vàng lấy được, Huy mang đi bán lấy tiền trả nợ, đánh bạc và ăn tiêu hết.