Tạo lệnh chuyển tiền thành công giả, chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn tạo lệnh chuyển tiền thành công giả để mua bán tóc, một đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng của bị hại người nước ngoài và bị Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố bị can đối với Dương Quang Thắng (sinh năm 1989, trú tại thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 3/4, Công an xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Đỗ Văn Công (SN 1995, trú tại thôn Bình An, xã Văn Môn) và ông SK Saphiruddi (quốc tịch Ấn Độ) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Dương Văn Thắng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Văn Môn đã khẩn trương phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh, điều tra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thông qua mạng xã hội WhatsApp, đối tượng Dương Quang Thắng làm quen với ông SK Saphiruddi - người làm nghề buôn bán tóc.

Cuối tháng 3/2026, do cần tiền chi tiêu, Thắng bàn bạc với Nguyễn Ngọc Cương (SN 1987, trú tại thôn Bo Chợ, xã Bố Hạ) tìm nguồn mua tóc để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Thắng hẹn ông SK Saphiruddi mang tóc sang Việt Nam giao dịch. Ngày 1/4, ông SK Saphiruddi nhập cảnh, mang theo 115,25 kg tóc các loại.

Do không có kinh nghiệm về mặt hàng này, Thắng nhờ chị Lê Thị Huyền Trang (SN 1988, trú tại thôn Trường Sơn, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) đi cùng để kiểm tra chất lượng, định giá. Khoảng 15h cùng ngày, Thắng và chị Trang đến lán của anh Công tại thôn Bình An, xã Văn Môn để gặp ông SK Saphiruddi. Tại đây, ông SK Saphiruddi đưa ra 4 thùng carton chứa các bó tóc với tổng khối lượng 115,25 kg để Thắng và chị Trang kiểm tra. Hai bên thống nhất giá trị lô hàng là 2,158 tỷ đồng .

Ông SK Saphiruddi nhờ anh Công nhận hộ tiền. Thắng đưa trước 100 triệu đồng tiền mặt và nói sẽ chuyển khoản số còn lại. Sau đó, Thắng gọi Nguyễn Ngọc Cương đến chở toàn bộ số tóc đi trước, còn Thắng ở lại thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, Thắng đã sử dụng ứng dụng cài đặt sẵn trên điện thoại để tạo lệnh chuyển tiền thành công giả với số tiền 2,058 tỷ đồng rồi gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền giả đó cho ông SK Saphiruddi và thông báo đã thanh toán.

Do tài khoản chưa nhận được tiền, anh Công yêu cầu Thắng ở lại chờ xác nhận giao dịch. Lo sợ bị phát hiện, Thắng xóa ứng dụng ngân hàng của mình trên điện thoại. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, anh Công và ông SK Saphiruddi đến Công an xã Văn Môn trình báo. Đồng thời, nhận thấy hành vi bị phát hiện, Thắng đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Đối với số tóc của ông SK Saphiruddi, trưa 3/4/2026, một lái xe taxi đang đỗ tại tổ dân phố My Điền, phường Nếnh được một người đàn ông thuê vận chuyển 4 thùng carton chứa tóc giao cho chị Trang. Hiện số hàng này đã được chuyển cho cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Thắng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.