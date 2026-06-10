Khởi tố nhóm đối tượng trộm hơn 2 tấn chó

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan hàng loạt vụ trộm chó xảy ra trên địa bàn Đà Lạt.

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Huy Khang (54 tuổi), Trương Minh Đạt (58 tuổi, cùng trú phường Xuân Hương - Đà Lạt), Mai Xuân Lâm (56 tuổi, trú huyện Đức Trọng cũ) và Nguyễn Văn Mạnh (40 tuổi, trú phường Cam Ly - Đà Lạt) để điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

5 đối tượng đang bị bắt giữ. Ảnh: Tiền Phong.

Liên quan vụ án, Tạ Đình Tuấn (48 tuổi, trú phường Lang Biang - Đà Lạt) bị khởi tố về hành vi 'Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có'.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua trên địa bàn Đà Lạt xuất hiện một nhóm đối tượng thường xuyên lợi dụng đêm khuya, khi người dân mất cảnh giác để thực hiện các vụ trộm chó, mèo với phương thức hoạt động chuyên nghiệp.

Sau quá trình nắm tình hình và xác minh, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai các biện pháp đấu tranh. Đến tối 19/5, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng khi vừa thực hiện một vụ trộm chó và đang trên đường vận chuyển tang vật đi tiêu thụ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Khang, Đạt, Lâm và Mạnh đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Không có nghề nghiệp ổn định, các đối tượng đã tự chế tạo dụng cụ kích điện, thường xuyên rong ruổi trên các tuyến đường ở Đà Lạt để săn bắt, trộm chó của người dân vào ban đêm.

​Sau khi bắt được chó, nhóm này mang bán cho Tạ Đình Tuấn - chủ một quán kinh doanh thịt chó trên địa bàn để lấy tiền tiêu xài.

Công an bắt giữ 2 đối tượng trong đêm, thu giữ nhiều tang vật. Ảnh: Tiền Phong.

​Cơ quan công an xác định từ khi hoạt động đến lúc bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm, chiếm đoạt khoảng 124 con chó với tổng khối lượng hơn 2.054kg (hơn 2 tấn).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.