Khởi tố nguyên hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang cùng 2 thuộc cấp

Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an An Giang) khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên hiệu trưởng cùng 2 thuộc cấp.

3 đối tượng có hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", bị khởi tố gồm: Nhan Thanh Liêm (SN 1967, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang); Triệu Văn Cang (SN 1965, trú tại 679 đường Ngô Quyền, phường Rạch Giá, nguyên Trưởng phòng quan hệ Doanh nghiệp, quản trị thiết bị và đào tạo ngắn hạn Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang); Lê Trần Như Thủy (SN 1979, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, nguyên Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang).

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Triệu Văn Cang.

Kết quả điều tra xác định, năm 2019, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang ký hợp đồng với Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thực hiện chương trình đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế nghề Quản trị khách sạn, với tổng giá trị hợp đồng hơn 4,63 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Nhan Thanh Liêm.

Trong quá trình thực hiện, nhà trường đã tiếp nhận và thu tổng cộng hơn 2,12 tỷ đồng , gồm hơn 1,79 tỷ đồng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp và 329 triệu đồng học phí của học sinh. Hồ sơ, chứng từ thể hiện tổng số tiền đã chi là hơn 2,77 tỷ đồng .

Tuy nhiên, qua điều tra xác định số tiền chi thực tế chỉ hơn 1,17 tỷ đồng ; số tiền còn lại hơn 1,59 tỷ đồng được các đối tượng sử dụng 28 hóa đơn và chứng từ khống để hợp thức hóa việc thanh toán.

Hiện, vụ án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.