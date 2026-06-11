Phục hồi giải quyết nguồn tin vụ 'lập quỹ trái phép' tại trường cấp 2 ở Cà Mau

Công an Cà Mau đã phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan dấu hiệu "lập quỹ trái phép" tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ sau khi có kết luận giám định tài chính.

Ngày 10/6, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, liên quan đến dấu hiệu "lập quỹ trái phép" xảy ra tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ (xã Định Thành). Việc phục hồi điều tra khi đã có kết luận giám định tài chính của Tổ giám định thuộc Sở Tài chính Cà Mau.

Trước đó, tháng 2/2026, cơ quan điều tra đã quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin để chờ kết quả giám định.

Trường THCS Hồ Thị Kỷ (xã Định Thành, Cà Mau), nơi ông Dũng làm hiệu trưởng.

Như Tiền Phong thông tin, tháng 10/2025, UBND xã Định Thành có kết luận liên quan tới tố cáo ông Trần Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Thị Kỷ. Kết luận xác định việc ông Dũng ký hợp đồng cho thuê căn tin trường với vợ là bà P.T.H.M (giáo viên của trường) đã vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.

Đối với các khoản 2,9 tỷ đồng tiền cho thuê căn tin, nhà xe, nhận hoa hồng dịch vụ tin nhắn Edu, đồng phục học sinh, bảo hiểm tai nạn từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2025, ông Dũng giao cho thủ quỹ trường quản lý thu, chi tiền mặt, không đưa vào sổ kế toán, không lập báo cáo tài chính. Việc này có dấu hiệu vi phạm "lập quỹ không đúng quy định".

Cùng với kiến nghị xem xét, xử lý kỷ luật ông Dũng, UBND xã Định Thành xem xét chuyển hồ sơ sang công an.

Tháng 1/2026, UBND xã Định Thành có quyết thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Dũng bằng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, ông Dũng không đồng ý quy trình kỷ luật, nên khiếu nại lại.

Sau khi xác minh, UBND tỉnh Cà Mau kết luận, quá trình xử lý kỷ luật ông Dũng của UBND xã Định Thành có sai sót, nên yêu cầu xã hủy bỏ để thực hiện lại.

Một lãnh đạo UBND xã Định Thành cho biết đang tiến hành thu hồi, hủy bỏ quyết định kỷ luật trước đó với ông Dũng, và thành lập hội đồng kỷ luật để thực hiện lại.