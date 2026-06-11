Truy tố 2 bị can bỏ trốn trong vụ xảy ra ở Ngân hàng Đông Á, Công ty Thái Thịnh

VKSND tối cao (Vụ 3) thông báo về việc truy tố các bị can bỏ trốn trong vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.

Ngày 25/5, VKSND tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng số 62/CTr-VKSTC-V3 truy tố 4 bị can Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999.

Nguyễn Thiện Nhân (bên phải) và Nguyễn Ngọc Minh bị truy nã.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao (Vụ 3) thông báo về việc truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn là Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự; nếu tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

1. Họ và tên: Nguyễn Thiện Nhân

Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không.

Sinh ngày 13/4/1963 tại Bình Thuận.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Nơi đăng ký thường trú và nơi ở: Căn hộ AE-2901, Chung cư The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM;

Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh.

Đảng phái: Không; Tiền án, tiền sự: Không.

Họ và tên bố: Nguyễn Ngọc Quỳnh, đã chết.

Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Tuyết, đã chết.

Họ và tên vợ: Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm: 1965 (là bị can trong vụ án).

Bị can có 3 con, lớn sinh năm 1989, nhỏ sinh năm 2002.

Bị can bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã số 09/QĐ-CSKT-P10 ngày 09/9/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

2. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Minh

Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không.

Sinh ngày 20/12/1968 tại Bình Thuận.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Nơi đăng ký thường trú và nơi ở: Số 24 đường 24, phường Bình Phú, TP.HCM.

Nghề nghiệp: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt.

Đảng phái: Không; Tiền án, tiền sự: Không.

Họ và tên bố: Nguyễn Ngọc Quỳnh, đã chết.

Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Tuyết, đã chết.

Họ và tên vợ: Nguyễn Thụy Ánh Chi, sinh năm 1972.

Bị can có 3 con, lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 1997.

Bị can bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã số 10/QĐ-CSKT-P10 ngày 09/9/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.