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Pháp luật

Nam sinh lớp 10 đánh cắp 20 triệu dữ liệu cá nhân

  • Thứ tư, 10/6/2026 19:46 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Tự học lập trình qua mạng, nam sinh lớp 10 ở Nghệ An bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập trái phép vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia.

Lực lượng chức năng yêu cầu A mở các file đã chiếm dụng. Ảnh: Tiền Phong.

Chiều 10/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố bị can đối với N.H.A (SN 2010, trú xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản trong các hội, nhóm kín đăng tải, rao bán số lượng lớn dữ liệu cá nhân của công dân trên cả nước, trong đó có thông tin của người dân Lâm Đồng.

Từ những dấu hiệu bất thường, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương xác minh, truy vết đối tượng liên quan.

Qua điều điều tra, cơ quan chức năng xác định N.H.A. là người rao bán, hiện là học sinh lớp 10 tại một trường THPT ở Nghệ An. Dù còn nhỏ tuổi, A. đã tự tìm hiểu, học lập trình trên internet và xây dựng các thuật toán phục vụ việc khai thác dữ liệu.

Cơ quan điều tra cáo buộc, A. đã lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để xâm nhập trái phép vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) quản lý, từ đó thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của người dân trên phạm vi cả nước.

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Cơ quan chức năng làm việc với người giám hộ của em A. Ảnh: Tiền Phong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, số dữ liệu bị đánh cắp lên tới khoảng 20 triệu thông tin cá nhân. Sau khi có được dữ liệu, A. đã đăng tải, rao bán trên các hội, nhóm chuyên mua bán dữ liệu trên không gian mạng và thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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https://tienphong.vn/nam-sinh-lop-10-danh-cap-20-trieu-du-lieu-ca-nhan-tu-he-thong-thong-tin-tiem-chung-quoc-gia-post1850381.tpo

Theo Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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