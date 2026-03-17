Khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện giả ở Đắk Lắk

Giám đốc một công ty tại Đắk Lắk bị khởi tố vì chỉ đạo sản xuất dây cáp điện có tiết diện ruột dẫn thấp hơn thực tế, nhưng in thông số cao hơn để bán ra thị trường, nhằm cạnh tranh giá và thu lợi.

Ngày 17/3, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 (tỉnh Đắk Lắk), cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Liên về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 26/11/2025, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra ôtô tải biển kiểm soát 47C-340.10 do ông N.T.C. (SN 1976, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển trên Quốc lộ 14. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 4 cuộn dây cáp điện lõi đồng.

Cơ quan tố tụng tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Liên (bìa phải).

Tại thời điểm kiểm tra, ông C. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận hợp quy chất lượng hàng hóa. Ông C. khai nhận số hàng trên do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nguyễn Liên sản xuất và đang vận chuyển đến cửa hàng tại xã Đắk Mil (tỉnh Lâm Đồng) theo chỉ đạo của giám đốc công ty là Nguyễn Ngọc Liên.

Tiến hành khám xét kho sản xuất của Công ty Nguyễn Liên tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 47 cuộn dây cáp điện lõi đồng và 21 cuộn dây cáp điện lõi nhôm chưa qua sử dụng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định: Tháng 6/2025, ông Nguyễn Ngọc Liên thành lập Công ty Nguyễn Liên với ngành nghề sản xuất dây, cáp điện và thiết bị dây dẫn điện. Nhưng trong quá trình sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường, ông Liên không thực hiện đăng ký chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm dây cáp điện.

Để cạnh tranh giá bán và đáp ứng nhu cầu thị trường đối với các loại dây cáp giá rẻ, ông Liên chỉ đạo nhân viên cắt giảm số lượng sợi đồng, sợi nhôm trong lõi dây, đồng thời sử dụng máy in phun mực điện tử in thông số tiết diện ruột dẫn cao hơn thực tế trên vỏ dây cáp nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Kết quả xác định giá trị sử dụng của các dây cáp điện này chỉ đạt dưới 70% so với thông số ghi trên nhãn và bao bì hàng hóa, với tổng giá trị hàng hóa hơn 387 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.