Khởi tố đối tượng thuê người vào Hố Nước khai thác vàng trái phép

Trần Viết Lực cùng với Dương Trung Vũ tổ chức thuê người vào khu vực Hố Nước khai thác vàng trái phép.

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Trần Viết Lực (SN 1994, trú thôn 5, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định: Tháng 7/2025, Trần Viết Lực cùng với Dương Trung Vũ (SN 1981, trú thôn Quý Hương, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) tổ chức thuê người khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Nước thuộc thôn 5, xã Thạnh Bình.

Trần Viết Lực bị khởi tố. Ảnh: C.A.

Khoảng 15h30 ngày 17/7, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép thì bị lực lượng Công an xã Thạnh Bình phát hiện. Cơ quan công an thu giữ 838 kg quặng đá có chứa hàm lượng vàng 2,4 g/tấn.

Theo cơ quan chức năng, Trần Viết Lực từng bị Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Khai thác vàng trái phép".

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý.

Được biết, cách đây hơn 3 tháng, Công an tỉnh Sơn La khởi tố 42 bị can liên quan đường dây khai thác vàng trái phép quy mô lớn tại xã Gia Phù, thu giữ nhiều vật liệu nổ và vàng thành phẩm.

Theo hồ sơ vụ việc, vào đêm 15, rạng sáng 16/7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng chức năng đã tổ chức đột kích khu vực rừng khe thuộc bản Suối Chát, xã Gia Phù.

Tại hiện trường, 58 người đang tham gia hoạt động khai thác vàng trái phép bị bắt giữ, đồng thời nhiều thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động khai thác như máy móc, vật liệu nổ, vàng thành phẩm... cũng bị thu giữ.

Sau quá trình điều tra, ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ".

Cơ quan điều tra đã khởi tố 39 bị can về hành vi khai thác tài nguyên trái phép, trong đó 6 người bị khởi tố thêm về hành vi liên quan đến vật liệu nổ. Quá trình mở rộng điều tra, thêm 3 bị can khác cũng bị bắt tạm giam, gồm: Đinh Văn Tuấn (trú tại Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩnh (trú tại Hải Phòng) và Đinh Văn Thụ (trú tại Sơn La), những người được xác định có vai trò tổ chức, điều hành đường dây khai thác.

Lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 1.412 kíp nổ điện, 31 kg thuốc nổ, 1.000 kg Amoni Nitrat, nhiều máy móc phục vụ nghiền, sàng quặng, phương tiện vận chuyển, 1,3 lượng vàng cùng sổ sách, điện thoại và nhiều chứng cứ quan trọng khác.