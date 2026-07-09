Khởi tố 42 đối tượng mua bán dữ liệu và đánh bạc

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã làm rõ vụ mua bán dữ liệu với quy mô lớn.

Trong vụ án này, đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, chính sách làm sạch dữ liệu của các nhà mạng đã thực hiện hành vi thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh người dân để đăng ký, mở tài khoản ngân hàng online, mở tài khoản ví điện tử trái phép có quy mô trên cả nước.

Các đối tượng trong vụ án.

Mở bán các tài khoản trong và ngoài nước

Theo cơ quan điều tra, các tài khoản sau khi mở được các đối tượng bán cho các đối tượng tội phạm trong nước và ngoài nước.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 42 bị can về các hành vi "Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", đồng thời xử phạt hành chính 10 đối tượng về hành vi "Đánh bạc". Tang vật thu giữ gồm 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, 1 triệu USD T (tương đương khoảng 27 tỷ đồng ) và khoảng 100 máy tính, điện thoại các loại là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng cầm đầu ổ nhóm thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân là Hà Tiến Đạt (SN 1997, HKTT tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang cũ). Theo phân công, Đạt có nhiệm vụ kết nối khách mua và giao dịch trực tiếp với khách hàng, lên kịch bản hành động, phân công nhiệm vụ từng thành viên.

Giúp việc đắc lực cho Đạt trong đường dây là Dương Hồng Phúc. Phúc được giao phụ trách xét tuyển cộng tác viên online; tìm địa điểm thu thập thông tin, trực tiếp tham gia và quản lý nhóm thu thập, trả "hoa hồng" cho các đối tượng trong nhóm.

Các đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Xuân Hà; Vũ Văn Phương; Nguyễn Văn Tiến; Đoàn Thị Thương; Trương Thị Thanh (đều là nhân viên hoặc cộng tác viên cho các nhà mạng viễn thông) có nhiệm vụ trực tiếp tham gia thu thập thông tin, lôi kéo, tuyên lựa thêm các thành viên khác.

Các đối tượng thống nhất về hình thức, cách thức hoạt động cũng như nhiệm vụ và % hưởng "hoa hồng" của từng thành viên. Tính riêng trong khoảng thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, ổ nhóm của Hà Tiến Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép trên 5.000 tài khoản của các ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng .

Từ các tài liệu, chứng cứ điện tử thu được, các trinh sát đã đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của ổ nhóm đối tượng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo lãnh đạo ban chuyên án để tiến hành các hoạt động bắt giữ và tố tụng.

Ngày 16/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân; các mũi công tác chia làm 7 mũi công tác tiến hành bắt giữ 7 đối tượng chính liên quan.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội bắt giữ các đối tượng.

Sử dụng tài khoản trả tiền đánh bạc

Tiếp tục mở rộng, đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng đối với hệ sinh thái OKWIN

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định, Công ty OKWIN là một tập đoàn hoạt động đa quốc gia, cung ứng các dịch vụ cá cược trực tuyến cho nhiều thị trường tại khu vực châu Á, châu Mỹ. Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại các khu vực như Koh Kong và Pailin (Pavet), Campuchia - những địa bàn thường gắn với hoạt động kinh doanh trực tuyến xuyên biên giới. Công ty OKWIN quản lý, vận hành khoảng hơn 60 website, trò chơi đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức khác nhau: 32win, Kuwin, 789win, Okfun…, dành cho nhiều thị trường các nước khác nhau trên thế giới trong đó có thị trường Việt Nam.

Từ dữ liệu xác minh, khai thác mở rộng từ các đối tượng đã bắt giữ trong chuyên án, từ ngày 8/3 đến 12/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự chia thành nhiều mũi công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước: Tây Ninh, Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Thái Nguyên, Quảng Ninh,…triệu tập 29 đối tượng liên quan đến hoạt động của công ty OKWIN, trong đó nhiều đối tượng là ban quản lý của Công ty OKWIN và các bộ phận vận hành hoạt động các game bài thuộc hệ sinh thái của OKWIN. Trong đó, nhiều đối tượng vừa nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh về Việt Nam để làm thủ tục gia hạn visa đều bị bắt giữ.

Cụ thể, Ban quản lý của Công ty OKWIN có 8 đối tượng cầm đầu hoạt động. Trong đó, có cả đối tượng người mang quốc tịch Trung Quốc: Li Xian Long (Lí Hiển Long), Nguyễn Quang Trung, Trần Thảo Linh, Huỳnh Thị Thuý Liễu, Nguyễn Văn Tiến, Trần Thị Dung, Lê Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Nguyên

Bộ phận quảng cáo vận hành các website game bài, gồm 11 đối tượng: Phan Thanh Bình, Lê Quốc Hùng, Phan Thị Thuỳ Dương, Lê Sơn Lâm, Trần Bin, Nguyễn Thanh Thanh, Nguyên Thị Minh Thủy, Đỗ Văn Trường, Vũ Huy Hiển, Hồ Mạnh Tuấn, Đoàn Duy Khanh.

Các đối tượng trong vụ án.

Bộ phận lập trình vận hành website do Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông giải trí EVOLUX (địa chỉ: SAV.5-03.03 tại Tầng 3 của Tháp 5, tòa nhà Sun Avenue, số 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM) và Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Net5s (địa chỉ: số 144 Trần Vĩ, phường Phú Diễn, TP Hà Nội) thực hiện. Bắt giữ 5 nhân viên của 2 công ty nêu trên gồm: Trần Tấn Tài, Lê Ngô Tấn Dũng, Đặng Phương Nam, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Dũng.

Bộ phận truyền thông, quảng bá hình ảnh công ty Okwin do Ngô Quốc Quyền thực hiện; bộ phận chăm sóc khách hàng, gồm 04 đối tượng: Dương Thị Hồng Lê Tiến Đạt, Hồ Văn Đàn, Phan Thị Minh Hà.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 42 bị can. Trong đó, 7 bị can về hành vi "Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; 33 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; 3 bị can về hành vi "Đánh bạc", xử phạt hành chính 10 đối tượng về hành vi "Đánh bạc". Tang vật thu giữ gồm 42 lượng vàng; thu giữ 7.4 tỷ đồng tiền mặt; 01 triệu USD T (tương đương khoảng 27 tỷ đồng ); thu giữ khoảng 100 máy tính, điện thoại các loại là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Thượng tá Đặng Mạnh Cường, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, việc khám phá thành công chuyên án đã đánh sập một mắt xích lớn trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ các hoạt động phạm tội công nghệ cao xuyên quốc gia: lừa đảo trực tuyến, cờ bạc, tín dụng đen trên không gian mạng,...

Ngoài ra, việc đấu tranh, triệt phá và bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia thông qua hệ thống OKWIN đã góp phần bóc gỡ một tổ chức tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, xuyên quốc gia, ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp hàng nghìn tỷ đồng, làm suy giảm hoạt động của các cổng game đánh bạc trực tuyến, đồng thời răn đe các tổ chức, cá nhân có hành vi tổ chức, quảng bá và tiếp tay cho hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.