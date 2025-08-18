Khối ngoại 'chốt lời' hơn 12.600 tỷ đồng chứng khoán từ đầu tháng

Khối ngoại tiếp tục gia tăng áp lực bán ròng với giá trị hơn 2.000 tỷ đồng trong phiên 18/8, nâng tổng mức rút ròng từ đầu tháng 8 đến nay lên hơn 12.600 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng. Ảnh: Việt Linh.

Sau phiên điều chỉnh trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động tuần giao dịch mới (18/8) trong trạng thái giằng co mạnh. Ngay từ khi mở cửa, VN-Index bật tăng trong sắc xanh và nhanh chóng nới rộng khoảng cách, có thời điểm vượt tham chiếu tới 12 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, đà hưng phấn không được duy trì lâu. Trong suốt phiên sáng, chỉ số liên tục chứng kiến các nhịp trượt chân đáng kể, thậm chí có lúc đảo chiều sang sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng. Bước sang buổi chiều, tình hình càng trở nên thận trọng hơn, khi VN-Index chỉ dao động lình xình quanh mốc tham chiếu trong biên độ hẹp, phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư trước ngưỡng kháng cự mới.

Thanh khoản thị trường cũng cho thấy dấu hiệu suy giảm so với phiên gần nhất. Mặc dù vậy, quy mô giao dịch vẫn duy trì ở mức cao, với tổng giá trị khớp lệnh trên 3 sàn xấp xỉ 50.000 tỷ đồng . Con số này cho thấy dòng tiền chưa rút lui khỏi thị trường nhưng đang phân bổ một cách chọn lọc và thận trọng hơn.

Kết phiên, VN-Index tăng 6,37 điểm (+0,4%) lên 1.636,37 điểm; HNX-Index tăng 1,53 điểm (+0,5%) lên 283,87 điểm; riêng UPCoM-Index ngược chiều giảm 0,64 điểm (-0,6%) xuống 108,97 điểm.

Bảng điện tử nghiêng về sắc xanh nhưng chưa thực sự áp đảo. Toàn thị trường chứng kiến 460 mã tăng (gồm 48 mã tăng trần), 787 mã giữ tham chiếu và 358 mã giảm (gồm 3 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 17 mã điều chỉnh, 12 mã tăng và duy nhất VIC đứng giá. Dẫu vậy, chỉ số đại diện rổ vẫn tăng nhẹ hơn 3 điểm lên 1.786 điểm.

VN-Index tăng điểm nhưng dòng tiền chốt lời vẫn đang chiếm quyền kiểm soát. Ảnh: TradingView.

Động lực đưa VN-Index đi lên hôm nay phụ thuộc vào các mã VPB (+2,9%), BSR (tăng trần), VIX (+6,6%), LPB (+2,8%), HPG (+1,4%), ACB (+1,9%), TCB (+0,9%), KBC (tăng trần), TPB (+3,4%) và KDH (+4,25).

Nhóm bất động sản là một trong những động lực thúc đẩy VN-Index. Trái ngược với tình trạng đỏ lửa trong phiên sáng, nhóm này được gom hàng mạnh vào cuối chiều.

Ngoài những mã kể trên, thị trường còn ghi nhận xu hướng đảo chiều của PDR (tăng trần), CEO (+1,1%), DIG (+0,9%), HDC (+1,45), NLG (+0,25), IDC (+0,2%), VPI (+1,6%), QCG (+5,6%), DXS (+4,5%).

Nhóm xây dựng, đầu tư công cũng ghi nhận nhiều cái tên bứt phá như VCG (+2,4%), VGC (+0,6%), DPG (+3%) hay PC1, HHV, LCG, SAM tăng trần.

Các cổ phiếu dầu khí và hóa chất cũng có phiên khởi sắc với DCM (+5,7%), DPM (+2,1%), GVR (+1,1%), KSB (+3,6%), ĐV (+0,9%), PVS (+0,8%), PVD (+0,4%), PLX (+0,8%).

Trong khi đó, cổ phiếu MBB (-1,6%) dẫn đầu nhóm cản bước thị trường cùng với CTG (-1%), VPL (-1,6%), STB (-2,1%), HVN (-2,8%), HDB (-1,6%), VJC (-2,2%), SSI (-2,1%), BID (-0,5%) và FPT (-0,9%).

Khối ngoại tiếp tục mạnh tay chốt lời cổ phiếu với quy mô giao dịch ròng âm 2.000 tỷ đồng . Tính từ đầu tháng 8 đến nay, nhóm này đã bán ròng hơn 12.600 tỷ đồng .

Ở phiên hôm nay, SHB dẫn đầu danh mục bán ra với 264 tỷ đồng , VPB (- 189 tỷ đồng ), FPT (- 164 tỷ đồng ). Nếu tính trong tháng này, FPT là mã bị bán ròng lớn nhất với giá trị ròng âm 4.236 tỷ đồng , cao gấp 3-4 lần các mã xếp sau.

Chiều ngược lại, cổ phiếu GMD được dòng tiền nước ngoài gom 155 tỷ đồng , VCB (+ 122 tỷ đồng ), PDR (+ 112 tỷ đồng ).